‘Era schifato da Diana’ Principe Carlo, il gesto intimo che rifiutò dopo il matrimonio

Il giorno del matrimonio il Principe Carlo quasi rifiutò di baciare Lady Diana sul balcone di Buckingham Palace. Ecco cosa accadde davvero.

Nuove testimonianze rivelano che il momento del famoso bacio tra Lady Diana e Carlo fu quasi rovinato proprio per l’atteggiamento scostante del Principe.

Il Royal Wedding di Lady Diana

La giovane appena ventenne Diana Spencer di famiglia nobile ma di animo semplice e sognatore sposò il Principe dei suoi sogni il 29 luglio 1981.

Il loro matrimonio fu un vero evento mediatico il primo di una serie di altri Royal Weddings seguitissimi.

Quel giorno Lady Diana era al settimo cielo, innamorata e desiderosa di viversi appieno il primo giorno della sua vita da Principessa di Galles.

Come è emerso un seguito aveva addirittura fatto incidere sul fondo delle proprie scarpe l’iniziale sua e di Carlo.

Alcuni rumore però rivelano che il Principe Carlo non era dello stesso umore di Diana quel giorno e resterebbe traccia anche nella famosa foto del bacio dal balcone.

Carlo non voleva baciare sua moglie?

Subito dopo la cerimonia da sogno i due sposi si sono trasferiti insieme al resto della Famiglia Reale sul balcone di Buckingham Palace.

Quel momento è immortalato da moltissime foto ma pochi sanno cosa successe tra gli sposi in quegli istanti.

Ken Wharfe ex ufficiale della guardia reale ha deciso di rivelarlo proprio ora come si legge sul Daily Express.

Appena i due sposi arrivarono sul balcone la gente accalcata sotto il balcone per festeggiare reclamava a gran voce un bacio tra i due.

In quel momento dunque la novella Principessa Diana si protese verso il marito per ricevere il bacio ma il Principe ebbe un atteggiamento scostante e quasi rifiutò.

“Diana sembrava che si stesse davvero godendo il momento”

Rivela Wharfe e aggiunge:

“Ma il Principe di Galles era piuttosto distaccato”

Le fotografie del famosissimo bacio in effetti a ben guardare immortalano una Diana del tutto protesa verso Carlo e lui che quasi si ritrae.

Perché questo atteggiamento? Forse per il suo legame mai cancellato con Camilla Parker o soltanto per pudore reale?

In effetti quella era la prima volta che degli sposi reali si baciavano in pubblico e non stupisce che Diana ruppe ancora una volta il protocollo reale.

Da allora per tutte le coppie di sposi novelli il bacio sul balcone di Buckingham Palace è diventata una tradizione come accaduto per William e Kate e per Harry e Meghan.