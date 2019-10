Lady Diana, “Non l’ha fatto perché c’era lei”: svelato l’inquietante retroscena durante il matrimonio reale con il Principe Carlo

Il matrimonio tra Lady Diana e il Principe Carlo è stato vissuto come una favola: ma in pochi conoscono i segreti e un retroscena inquietante che ha mandato il promesso sposo in confusione

Il matrimonio reale di Lady Diana e il Principe Carlo viene mandato in onda in diretta e nessuno dimentica tutta quella magia. Ma cosa è accaduto veramente?

I segreti del royal wedding

Uno dei matrimoni più emozionanti della storia, prima ancora che William emozionasse per il suo bacio con Kate e che Harry ci lasciasse senza fiato per il suo sguardo fiero e innamorato, durante l’arrivo di sua moglie Meghan.

Ma facciamo un passo indietro, perchè al momento del matrimonio del Principe Carlo nessuno ancora immaginava cosa ci fosse dietro i loro sguardi strani e cosa sarebbe accaduto da quel momento in poi.

Prima di uscire di casa la Principessa decide di mettersi addosso due gocce del suo profumo preferito, ma la boccetta cade e sporca il polsino mettendo la donna in seria difficoltà.

Non solo, perché l’ansia di essere davanti a tutto il mondo e con l’occhio attento della Regina Elisabetta su ogni passo le ha fatto sbagliare i voti: cosa che oggi farebbe sorridere, ma ieri in un contesto del genere la considerazione è stata veramente molto grave.

Tutti criticarono lo strascico visibilmente stropicciato, ma non tutti sanno che i designer inventarono una tecnica particolare – al fine che lei potesse muoversi in libertà senza paura di stropicciarlo ulteriormente.

L’inquietante retroscena del matrimonio reale

Ma c’è un qualcosa che non è passato inosservato e ha fatto sempre venire tantissimi dubbi. Il Principe Carlo dopo lo scambio dei voti nuziali non ha baciato la sua sposa – dimenticandosene completamente.

Per parare a questo imbarazzo, gli sposi vengono fatti andare al terrazzo di Buckingham Palace per scambiarsi un bacio e mettere a tacere le malelingue. Ma come si evince da molti media inglesi, tra i quali l’Express, tra gli invitati seduti c’era anche Camilla Parker – il vero amore di Carlo: che lui si sia rifiutato appositamente per non offenderla? In tanti hanno vociferato sull’argomento:

“Non l’ha fatto perché c’era lei”

Sono supposizioni e la verità noi non la sapremo mai.