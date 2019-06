Lady Diana, emergono le terribili parole che Carlo le disse quando nacque Harry

Lady Diana, arrivano nuove indiscrezioni riguardanti la Harry il secondogenito della Principessa e del Principe Carlo: un odio dalla nascita

Emergono nuovi dettagli riguardanti la Royal family, in particolar modo il principe Harry. A quanto pare la nascita di Harry fu una vera e propria delusione per il Principe che desiderava avere una femmina.

Le rivelazioni che fece Diana sulla nascita di Harry

Quando nacque il secondogenito del Principe e della Spencer, Carlo non fece niente per nascondere il suo disappunto per la nascita di un maschio e da li le cose non fecero che peggiorare.

A dichiararlo fu proprio Lady Diana allo scrittore Andrew Morton, per la sua biografia intitolata ”Diana: her true story” pubblicata nel 1992.

La Spencer raccontò le pressioni che subì durante la sua prima gravidanza definendole ”insopportabili”, ma i suoi ricordi più tristi furono legati alla gravidanza e nascita di Harry.

Come riportato nel libro di Andrew Morton e successivamente anche da People, il Principe non nascose in nessun modo la sua delusione una volta appresa la notizia sul sesso del bambino.

Diana rivelò:

Carlo ha sempre voluto una bambina. Io sapevo che Harry era maschio, avevo visto l’ecografia. Non glielo dissi. Quando glielo mostrai, una volta nato, il primo commento fu: ‘Oddio, è un maschio. E ha persino i capelli rossi’.

Raccontando la reazione del Principe alla vista del bambino.

Le ripercussioni dopo il parto sul matrimonio

A raccontare come sono andate le cose dopo il parto fu proprio Diana che disse:

Quando Harry è nato è come se fosse esploso tutto: il nostro matrimonio, tutto è andato in malora.

Inoltre secondo i biografi reali e i tabloid Inglese, fu proprio in quel periodo che Carlo riprese a vedere Camilla Parker.

La sua attuale moglie, i due infatti si sono poi sposati nel 2005.