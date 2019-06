Lady Diana, spunta l’imbarazzante confessione che gela il Principe Carlo : “Vergognoso”

Una confessione imbarazzante di Lady Diana che gela il Principe Carlo e lo rende diverso agli occhi degli inglesi e – forse – anche di Camilla. Di cosa stiamo parlando?

Una confessione molto imbarazzante quella di Lady Diana nei confronti del Principe Carlo, che ancora oggi rimbalza tra le pagine dei media e rivelano qualcosa di inaspettato.

Il duro divorzio dal Principe Carlo

Una delle storie più belle era stata rovinata in un attimo in quanto troppo affollata. Inutile girarci intorno, perché sappiamo molto bene che il Principe Carlo ha sposato a suo tempo la Principessa per motivazioni legate al protocollo e al volere della Regina.

Il suo cuore batteva – e batte ancora oggi – per Camilla Parker e solo quando la Spencer decise di mollare tutto raccontando i dettagli più intimi e crudi, la verità venne a galla in un attimo.

Ma c’è un particolare che la mamma di William e Harry si fece sfuggire e che oggi riemerge, imbarazzando il Principe Carlo e mettendolo in una posizione scomoda.

La confessione imbarazzante sul Principe Carlo

Diana dopo il divorzio fece molte dichiarazioni, appositamente per far sapere a tutti quello che era il vero rapporto tra i due.

Si è sempre parlato di Camilla, del rapporto a tre ma mai dell’intimità – decisamente preoccupante. La Principessa era solita utilizzare l’aggettivo “odd” per descrivere il suo rapporto intimo con il marito (strano, bizzarro, occasionale).

Aveva evidenziato che la loro frequenza si basasse su circa una volta ogni tre settimane, scoprendo che manteneva il ritmo con Camilla durante gli altri giorni del mese.

Un colloquio privato con Peter Settelen che fu divulgato dai media inglesi – come The Sun o Daily Mirror – e da un documentario andato in onda in Inghilterra:

“Ci siamo visti solo tredici volte prima del matrimonio, vergognoso”

Per poi decidersi di sposarsi in fretta, come da volere della Famiglia Reale con tutto quello che ne è poi conseguito.