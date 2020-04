Lady Diana, la terribile previsione prima della morte: le parole inedite della sua astrologa

Sono passati tanti anni dalla morte di Lady Diana, eppure emergono ancora tantissimi dettagli: ora è il momento di capire cosa avesse previsto la sua astrologa prima della morte.

Lady Diana non c’è più, eppure sembra che il suo ricordo non possa mai svanire anche per tutto quello che sta emergendo pian piano.

La previsione dell’astrologa

Il 31 agosto 1997 è una data che sarà per sempre indimenticabile, considerando che segna la morte di una delle persone più amate nel mondo.

Come riportato dai media inglesi, la sua astrologa di fiducia era Debbie Frank e proprio lei ha confessato di aver fatto una previsione alla Principessa di cosa sarebbe accaduto durante quel terribile week end.

Secondo quanto emerso, proprio la Frank aveva detto alla Principessa che si sarebbe verificato un evento straordinario che avrebbe cambiato la sua vita. Nella suo racconto alla stampa inglese, la Frank ha evidenziato che proprio durante quel week end ci sarebbe stata una eclissi – simbolo di cambiamento ed eventi particolari.

Secondo la Principessa questa previsione era un qualcosa di positivo, vista la sua voglia di ricominciare con un uomo che sembrava essere innamorato di lei e non del personaggio.

Le parole della sua astrologa di fiducia

Diana era molto amica con la Frank e si fidava delle sue previsioni e parole, tanto da chiamarla a volte 3 volte al giorno. Soprattutto nei momenti di crisi era solita chiamarla per avere previsioni su quello che le sarebbe accaduto.

La stessa Frank dopo aver appreso la notizia della morte ha avuto un brivido, ma mai avrebbe pensato che sarebbe stato quello l’evento sconvolgente della sua vita: