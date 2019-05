Lady Diana, il pianto immortalato dai media: spunta il nastro con la verità – Foto

Un nastro che rivela una verità agghiacciante da parte di Lady Diana e sulle vere motivazioni di quel pianto immortalato dai media

Lady Diana era finita su tutti i giornali per quel pianto così triste, ma nessuno ha mai compreso la verità dietro quella disperazione che oggi emerge grazie ad un nastro.

Il matrimonio di Carlo e Diana

Un vero e proprio disastro, con da una parte un uomo costretto a sposare una donna per il volere del popolo e del protocollo reale – e dall’altra una giovane innamorata che credeva nelle favole.

Un castello che l’ha come imprigionata, come si è poi visto negli anni, con modalità differenti da quanto desiderato e nessun dubbio sul quale fosse il vero amore del Principe Carlo.

Una volta ottenuto il divorzio, Diana raccontò tutti i dettagli dei tradimenti e delle situazioni subite e tra questi una confessione – quasi dimenticata e lasciata da parte.

Il pianto immortalato di Diana Spencer

Durante l‘intervista del 1991 da parte del giornalista Andrew Morton, la principessa ha ricordato qualcosa che inglesi notarono ma interpretarono a modo loro – sbagliando su tutta la linea.

I media fotografarono la mamma di William e Harry in lacrime, con il suo cappottino rosso mentre salutava Carlo che partiva – poco prima del matrimonio.

Tanti i titoli dei giornali, che descrivevano questa scena come romantica:

“oh guarda piange per lui che sta partendo”

Ma Diana rivelò l‘agghiacciante verità smontando completamente quanto pensato dagli inglesi all’epoca:

“singhiozzavo per colpa di camilla…”

Come descritto da Oggi e Daily Mail, la sera prima della partenza Carlo riceve una telefonata privata e intima da parte di Camilla, mentre Diana era in ufficio.

Invitata ad andare via, durante il pranzo non ne fece parola per poi sapere che il Principe aveva fatto acquistare un braccialetto per la Parker e che lo avrebbe consegnato il giorno dopo (sono partiti insieme?).

Un duro colpo, una umiliazione e un pianto liberatorio immortalato e interpretato erroneamente da tutti i media.