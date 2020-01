‘Mi disse questo su Carlo’ Lady Diana, le parole che nessuno si aspettava dopo il divorzio

Emergono le parole toccanti di Lady Diana dopo il divorzio con il Principe Carlo, le rivelazioni di una fonte molto vicina alla coppia reale

La scomparsa Lady Diana ed il Principe Carlo si separarono nel peggiore dei modi ma ora emerge un aspetto della questione che nessuno immaginava. Le rivelazioni inedite delle parole della Principessa.

Il matrimonio reale da favola che si trasforma in un’incubo

Bella, giovane, di famiglia nobile e con un lavoro tra i bambini: la vita di Diana Spencer sembrava perfetta quando conobbe il Prinicipe Carlo e divenne la sua promessa sposa nel 1981.

In realtà la futura Principessa di Galles portava dentro già un dolore derivatole dalla complessa situazione familiare.

I sudditi e lei stessa pensarono che con il matrimonio reale fosse iniziata una favola e la cerimonia seguita da milioni di spettatori apparve davvero così.

In seguito però la vita a corte non fu per nulla clemente con Diana che visse male sia l’imposizione dell’etichetta sia l’indifferenza del marito legato sentimentalmente ad un’altra donna, Camilla Parker.

Quando il matrimonio naufragò nel 1996 con la confessione pubblica delle relazioni extraconiugali di entrambi e con i litigi per la separazione di entrambi il mondo pensò che sia Carlo che Diana non provassero più nulla l’uno per l’altra.

Ora però una rivelazione getterebbe una luce nuova e commovente su tale aspetto.

Le parole rivelate di Lady Diana scioccano tutti

Come riporta il Daily Express sarebbero emerse in un documentario del 2013 dal titolo “Royalty Close Up: The Photography of Kent Gavin” le confessioni che la Principessa fece al fotografo del Daily Mirror.

“Mi ha detto ‘Kent non ci crederai ma io lo amo ancora’”

Tali parole Lady Diana le avrebbe pronunciate ben dopo la separazione, e come ribadisce il fotografo dimostrerebbero che Lady Diana fu sinceramente innamorata del marito, soprattutto all’inizio.

Sempre Gavin ha ricordato che si deduce anche dalle numerose fotografie della coppia che Carlo e Diana erano molto felici soprattutto durante la luna di miele, come riprendono alcuni scatti di Carlo che bacia la mano di Diana.

“Sono stati davvero dei giorni felici. Certo le persone tendono a pensare ai brutti giorni ma se guardi indietro alle foto che abbiamo fatto nei primi tempi raccontano una storia diversa”

Ecco alcune foto della luna di miele del Principe Carlo e di Lady Diana: