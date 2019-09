‘Solo una mucca pazza’: Camilla Parker risate e offese contro Lady Diana, emergono sconcertanti rivelazioni

Tra Lady Diana e Camilla non ci sono mai stati buoni rapporti ma per lungo tempo la Duchessa ha affibbiato nomignoli molto brutti alla Principessa

Camilla contro Lady Diana con feroci insulti sul suo fisico e sulla sua personalità: la Duchessa distrugge la povera Lady D. Vediamo cosa è emerso

Lady Diana insultata brutalmente da Camilla

Camilla Shand conosciuta anche con nome del primo marito Parker-Bowles è stata considerata dai tabloid e dai sudditi inglesi come la vera causa del fallimento del matrimonio tra il Principe Carlo e la Principessa Diana.

Grazie al profondo legame col Principe risalente agli anni 70 Camilla è stata sempre accanto alla coppia reale soffrendo come Carlo per non aver potuto cronare il loro sogno d’amore, fino al divorzio di Carlo e Diana nel 1996.

Che ci sia stato del rancore covato dalla futura Duchessa di Cornovaglia era dunque immaginabile ma le rivelazioni presenti nel libro di Tom Bowler sono sconcertanti e riguardano alcuni insulti rivolti alla Principessa.

Come riporta IBTimes e Ilgiornale il libro “Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles” nel libro vengono riportate le parole che Camilla avrebbe rivolto a Diana Spencer alla presenza di vari amici chiamandola :

“Topo” “Mucca pazza” “Isterica manipolatrice”

Una altro aneddoto che viene rivelato da fonti vicine a Carlo e Camilla ed è riportato su blitzquotidiano fa capire il profondo rancore verso la Principessa del Galles.

Nel bagno degli ospiti della residenza di Camilla nel Wiltshire, erano presenti quadretti con caricature grottesche di Lady Diana.

Ma quale era lo scopo di Camilla?

Il piano di Carlo e Camilla per minare la credibilità di Lady Diana

Fin dal matrimonio con il Principe Carlo nel 1981 Diana Spencer ha avuto un incomparabile impatto nell’opinione pubblica ed è stata sempre amata e seguita non solo dagli inglesi ma da tutto il mondo.

La sua semplicità ed ingenuità, unita alla sua grande carica umanitaria era così diversa da tutti i pomposi atteggiamenti che fino ad allora erano appartenuti alla Famiglia Reale.

Basti ricordare i rapporti con i figli William ed Harry che Diana ha sempre cercato di educare al meglio portandoli anche di nascosto al McDonald’s per far loro vivere una vita più possibile normale.

Questo rendeva Diana “una del popolo” e non stupisce che alla notizia della relazione extraconiugale di Carlo con Camilla tutta l’opinione pubblica si sia schierata con la Principessa.

Anche la Regina Elisabetta ha dovuto cedere e chiedere a Carlo e Camilla di mantenere un basso profilo per non sscontentare i sudditi.

Il piano dei due amanti allora divenne quello di minare la credibilità di Diana, ecco perché iniziarono a farla passare per una donna disturbata mentalmente ed instabile, anche con insulti e racconti pubblici.

Tutto ciò non bastò però perché ancora oggi a 20 anni dalla morte nell’incidente sotto al Ponte dell’ Alma in Francia, Lady Diana è la principessa più amata di tutti i tempi e nessuna rivelazione potrà diminuire l’amore del mondo per lei.