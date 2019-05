Lady Diana ‘era drogata a letto con Carlo’ la terribile verità sulla prima notte di nozze

Lady Diana pensava di essere stata drogata la prima notte di nozze con Carlo, le ultime indiscrezioni sulla mamma di William e Harry

Le ultime indiscrezioni sulla vita della principessa.

La prima notte con il Il Principe Carlo

La principessa Diana è convolata a nozze con il Principe Carlo il 29 Luglio del 1981. Una storia d’amore travagliata per i numerosi conflitti con gli altri componenti della famiglia reale. Diana è una donna tutt’oggi amata per il suo carisma, una persona generosa e molto attiva nel sociale. Dalla loro unione sono nati due figli: William e Harry. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile anche se sono passati tanti anni, molti dei suoi fan ne sentono la mancanza.

Oggi emerge che la prima notte di nozze con il Principe Carlo non sia stata come desiderata. L’indiscrezione è riportata dal famoso libro Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life, scritto dalla storica inglese Sally Bedell Smith. In questo libro si afferma che la principessa Diana pensava che quella notte le fosse successo qualcosa di strano.

Lady D: “La principessa triste”

La principessa Diana ha sofferto di bulimia, depressione e autolesionismo tanto da essere soprannominata “la principessa triste”. Secondo quanto riportato dal sito ‘Oh My Mag!“, la relazione con il principe Carlo non è stata mai semplice per la principessa. Il motivo? Il Principe Carlo non ha mai amato Diana e i suoi pensieri erano sempre rivolti per Camilla. Proprio nel giorno del matrimonio il padre di William e Harry ha anche confessato di non volersi più sposare.

Diana non aveva alcuna di della famiglia reale. Per tale motivo, Lady D era convinta che la prima notte di nozze fosse successo qualcosa di strano. Dal libro citato emerge che La Spencer ha sospettato che, proprio quella notte, fosse stata drogata. Sara vero? Non è dato saperlo.