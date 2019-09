Lady Diana ‘Non voleva farlo, era obbligata’: un’amica rivela la confessione privata della Principessa

Il carattere ribelle di Lady Diana le rendeva impossibile accettare la vita di corte. Con la morte si è liberata. Un’amica svela tutto

Lady Diana ha potuto liberarsi da tutto ciò che la faceva soffrire solo con la sua tragica morte. Ora spuntano delle rivelazioni su quello che più faceva star male la Principessa

Lady Diana, la Principessa in cerca di normalità

La vita di Lady Diana fin dai primi momenti del matrimonio è stata sotto i riflettori e con un’infinita serie di impegni ufficiali e di etichette reali da rispettare.

Per la ragazza già segnata da un’infanzia difficile dovuta all’abbandono della madre la vita di corte appariva come una fredda prigione.

La sua ricerca di una vita “normale” la spingeva a portare di nascosto i suoi due bambini al McDonalds, o a frequentare amiche meno pompose e più terrene come Sarah Ferguson.

Per sfuggire alla depressione inoltre si buttava a capofitto nelle cause umanitarie che la appassionavano, diventando la Principessa più amata dal popolo di tutti i tempi.

Nel 1983 proprio durante uno di questi impegni di beneficenza Diana conobbe quella che poi divenne una sua carissima amica, Marie Sutton che lavorava per la fondazione australiana Victor Chang per la ricerca cardiaca.

Le due trovarono subito una comunione di idee ed interessi e divennero amiche a tal punto che Lady Diana tornò a partecipare ad eventi dell’associazione in Australia e negli anni a seguire le confidò i suoi pensieri più nascosti.

Marie Sutton rivela segreti intimi della Principessa

La Sutton dopo la morte di Lady Diana ha rivelato come si legge su Fabiosa.it quello che pensava la Principessa del Galles sul suo matrimonio e sulla vita che le toccava fare.

Marie infatti afferma che Diana le avrebbe rivelato che il rapporto con Carlo non funzionava per la differenza non solo di età ma di mentalità e di abitudini di vita.

“Lei era divertentissima, amabile, molto forte ed estremamente ribelle”

afferma la Sutton e scende nei particolari

“Odiava sentirsi dire cosa fare”

“Voleva un’esistenza normale, m non l’avrebbe mai avuta”

La Sutton afferma inoltre che la Principessa le avrebbe rivelato un aneddoto che fa capire tutto il malessere di Diana: prima di sposare Carlo infatti non gli avrebbe parlato per una intera settimana.

Quindi la vita di Diana non aveva nessuno spiraglio di felicità?

Secondo la versione della Sutton l’unica gioia per la Principessa erano i figli i Principi William ed Harry e il pensiero del loro futuro.

E’ sicura infatti che la sua amica Diana oramai dopo il tragico incidente del 1997 riposa in pace senza più i tormenti dell’animo e libera da tutte le catene che le avevano imposto a corte.

E che avrebbe di certo apprezzato le mogli scelte dai suoi figli, Kate Middleton e Meghan Marke perché li rendono felici.