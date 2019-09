Lady Diana, il suo ultimo amore morto in un tragico incidente stradale: ‘L’hanno ucciso’

Lady Diana avrebbe avuto un amante segreto che venne fatto “sparire”. Tutti gli incredibili dettagli emersi in un libro scandalo

Un libro rivela che Lady Diana avesse un amante molto vicino a lei. Quale sarà la verità?

Gli amori della Principessa del Galles

La vita matrimoniale della Principessa come tutti sanno non fu il sogno d’amore che lei sperava quando si fidanzò col Principe Carlo, nel 1981.

La favola durò poco e Diana sentì quasi da subito la vita di corte troppo stretta e l’amore di Carlo troppo freddo.

Ma fu solo dopo molti anni e dopo che il matrimonio entrò in crisi, che le notizie dei presunti amanti dei due coniugi cominciarono a diffonndersi

Quando emerse la relazione del Principe Carlo con Camilla Parker-Bowles, grazie ad indiscrezioni e alla pubblicazione degli scabrosi dialoghi telefonici tra i due amanti, anche per la Principessa Diana cominciarono a girare voci sui suoi presunti amanti.

Si parlò infatti della relazione tra Diana Spencer e il suo istruttore di equitazione, James Hewitt, e in seguito al divorzio da Carlo nel 1996 la Principessa si legò a l cardiochirurgo pakistano Hasnat Khan e infine al rampollo di casa al-Fayed, Dodi.

La relazione con il bodyguard e la sua tragica scomparsa.

A quanto pare però le voci sugli amori presunti della Principessa Diana non si fermano qui.

Come riporta il sito Fabiosa, in una delle molte biografie non autorizzate dalla Corona, dal titolo The Royals l’autrice Kitty Kelley rivela un segreto ancora non emerso.

La Kelley infatti, nel suo libro scandalo ,afferma che la Principessa Diana avesse intrapreso una relazione con un uomo che era stato assegnato alla sua sicurezza personale già nel 1985 quando Carlo aveva riallacciato i rapporti con Camilla.

Si trattava del bodyguard Barry Mannakee, allora sposato e con due figli.

Barry non restò a lungo accanto alla principessa però.

Secondo quanto scrive Kitty Kelley infatti, i due flirtavano in maniera talmente palese che qualcuno cominciò ad avere sospetti.

Così Mannakee fu trasferito e Diana non lo rivide mai più : rimase ucciso in un tragico incidente in moto qualche tempo dopo.

Questa coincidenza con la morte della Principessa anni dopo pare un triste presagio e potrebbe destare sospetti.

Anche Diana sembra che avesse sospettato da subito che non si fosse trattato di un incidente, come afferma anche l’autore della biografia più famosa su Lady D. Andrew Morton.

La stessa Principessa del Galles anni dopo rivelò in tv che il suo vero amore non fosse mai stato il Principe Carlo,e probabilmente nemmeno Dodi al-Fayed, ma non confessò mai il nome.

Affermò solo che era stato molto vicino a lei e che sarebbe volontariamente scappata con lui.

Chi ama Diana ancora oggi non può fare a meno di pensare che forse quella fuga, se ciò che emerso dal libro fossero confermato, avrebbe potuto far sì che Lady Diana fosse ancora tra i sudditi e finalmente felice.