Lady Diana ‘Mentalmente disturbata’: il bruttissimo gesto durante una cena, la testimonianza che mette i brividi

Lady Diana è stata la Principessa più amata di sempre. In molti si sono chiesti perchè fosse così infelie negli ultimi anni: emergono adesso alcuni dettagli

A 23 anni dalla morte dell’amatissima e iconica principessa Lady Diana, salta fuori un episodio che ha lasciato di stucco l’opinione pubblica e che coinvolge anche la Regina Elisabetta e il figlio, il Principe Carlo.

L’avvenimento choc in questione sarebbe accaduto qualche anno prima che la Principessa e il marito divorziassero, scopriamo insieme di cosa si tratta…

Il pranzo imbarazzante

Nel libro “Diana – Her True Story” del 1992, l’autore Andrew Morton ha approfondito i dettagli di un evento verificatosi quando ancora la Lady e Carlo erano sposati.

In base a quanto riportato dalla fonte, i due si trovavano seduti intorno a un tavolo in compagnia della Regina Elisabetta II e del resto della famiglia reale.

Tra una conversazione e l’altra, Lady Diana se ne sarebbe uscita con un’affermazione che ha lasciato letteralmente basiti tutti, specialmente la regina e il principe Carlo.

La frase choc di Lady Diana

Lady Diana avrebbe deciso di toccare un tasto molto delicato per la famiglia reale, quello del valore della loro monarchia.

A tal proposito, la compianta Principessa avrebbe rivelato di ritenere la monarchia

“claustrofobica e completamente superata, senza alcuna rilevanza per la vita e i problemi di oggi.”

La reazione di coloro che erano seduti attorno al tavolo da pranzo assieme alla principessa fu da brividi.

Come scritto dall’autore Andrew Morton, pare che

“la regina, il principe Carlo e il resto della famiglia reale guardarono la principessa come se fosse matta, mentalmente disturbata. Dopo di che proseguirono con il loro dibattito su chi avesse sparato all’ultimo fagiano del giorno, una discussione che occupò il resto del pomeriggio.”

Come riportato anche da un’amica della Principessa, sembra proprio che la Lady ritenesse la monarchia una vera e propria istituzione fatiscente.

In effetti, tutti i torti, probabilmente, la Principessa non li aveva. Adesso ciò che rende di più alla famiglia reale è sicuramente la notorietà. Il titolo sembra un cognome utile ad aprire le porte della notorietà ai suoi membri. Non ha lo stesso potere dei secoli scorsi, ma di certo ha ancora una notevole influenze sui sudditi inglesi e, in parte, sul resto del mondo.