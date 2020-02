L’intima relazione tra Diana e Filippo: emergono le lettere private, la dolce promessa

Emerso solo ora il rapporto stretto tra Lady Diana ed il Principe Filippo il padre di Carlo, a cui la Principessa chiese aiuto per il matrimonio in crisi.

Lady Diana visse una vicenda matrimoniale difficile prima di morire tragicamente in un incidente. Ora emerge però che avesse un alleato impensabile a corte, ecco chi era.

La vita solitaria di Lady Diana a Buckingham Palace

Diana Spencer è per tutti “La Principessa Triste” o “La Principessa del Popolo” due appellativi che lasciano intendere le principali caratteristiche di Diana ed il tipo di vita che fece a corte.

Di famiglia nobile infatti, Diana ebbe sempre un carattere complesso, segnato dai traumi vissuti durante l’infanzia, come l’abbandono della madre e il matrimonio del padre con una matrigna che lei ed i fratelli non apprezzavano.

Con il matrimonio il senso di solitudine e di non sentirsi amata per Diana paradossalmente aumentò poiché il Principe Carlo non ebbe mai il cuore libero dal sentimento per Camilla Parker.

Un aneddoto straziante raccontato dal suo cuoco personale svela come Diana restasse sola tutti i Natali dopo che la crisi con Carlo si era acuita per non andare anche lei presso la Regina Elisabetta.

Le lettere tra Diana ed il Principe Filippo

La vita di Diana che era amatissima dai sudditi, fu dunque molto triste ma ora emerge un particolare che potrebbe gettare nuova luce sulla sua vita ed anche sul carattere del suocero.

Pare infatti, come riportano vari tabloid ed anche Il Giornale, che anche se il Principe Filippo, consorte della Regina, ha sempre avuto la nomea di essere un uomo burbero e duro, pare che non fosse così con Diana.

La moglie del figlio Carlo infatti, gli scrisse delle lettere molto dolci nelle quali lo chiamava addirittura:

“Caro Papà”

Tali missive,il cui contenuto è stato svelato nella trasmissione Secrets d’Histoire sul canale tv France 3, sarebbero state inviate da Diana per chiedere aiuto e sostegno quando la crisi con Carlo era ormai irrimediabile ovvero nel 1992.

Pare che Filippo fu molto comprensivo e paterno con Diana promettendo che avrebbe cercato di parlare con il figlio per sistemare le cose:

“Farò il possibile”

La notizia fa commuovere perché emerge il grande bisogno di aiuto ed amore provato dalla Principessa Diana.