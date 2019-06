Lady Diana, lo schiaffo di Kate Middleton a Meghan Markle

Lady Diana forse non approverebbe, ma durante la cena con Trump, il gesto di Kate Middleton ha sotterrato la cognata Meghan Markle. Cosa è successo?

Lady Diana è sempre presente e sembra proprio che le due cognate più famose nel mondo, non perdano occasione per “farsi la guerra” anche durante l’incontro con Donald e Melania Trump.

L’incontro tra Kate Middleton e Donald Trump

Un incontro molto particolare, che ha sicuramente divertito la Regina Elisabetta che si è presa una stretta di mano e una pacca sulla spalla, ma molto meno le mogli dei Principi William e Harry.

Mentre Meghan Markle è riuscita a soprassedere visto il suo congedo di maternità, lasciando la palla alla cognata Kate Middleton.

Come vi abbiamo raccontato in questo nostro articolo, la moglie del Principe William ha accettato l’incontro ma con la condizione di non doversi sedere – e forse nemmeno parlare – con il Presidente degli Stati Uniti, da lei non molto amato per delle battute recenti lanciate su Twitter.

Il gesto di Kate Middleton contro Meghan Markle

Nonostante quanto sopra abbia focalizzato l’attenzione dei media, gli inglesi più attenti hanno notato qualcosa che ha riportato la presenza in scena di Diana Spencer e fatto infuriare Meghan Markle.

Kate nella serata di ieri sera ha indossato la Tiara preferita dalla mamma di William e Harry, così che ci fosse “anche lei” durante questo incontro molto importante per la Regina Elisabetta.

Non solo, la Duchessa indossava anche gli orecchini appartenuti alla Regina Madre e – come evidenzia il TgCom24 e l’Express.co.uk, si tratta di gioielli vietati a Meghan Markle.

Che Kate lo abbia fatto appositamente? Questo gli inglesi non lo sanno, ma un piccolo pensiero in merito se lo sono fatti – salvandola però per il bellissimo gesto nei confronti di Diana.