Lady Diana, spunta il terribile insulto di Camilla Parker: “Che vuoi?”

Lady Diana e Camilla Parker, ovvero le protagoniste di un triangolo infinito. Ma spunta l’insulto che tuonò in mezzo a tanti ospiti sbigottiti

Nonostante siano passati tanti anni, Lady Diana e Camilla Parker sembrano essere legate da un filo invisibile che porta ad una sera quando ci fu un violento confronto e un insulto che passò alla storia.

Diana Spencer ha tentato il suicidio?

Si è parlato spesso, come ricorda anche il settimanale Oggi, di come la vita della Principessa non fu mai facile. Ritrovata in una famiglia reale molto esigente, con un marito assente e con il peso di tutto quello che le era intorno.

Lei pensò al suicidio, come rivela l’amico e confidente Derek Deane, presente in quei giorni dove tutto sembrava finito:

“non si suicidò solo per i suoi figli, la sua unica ragione di vita”

Una ragione di vita così grande da far in modo che lei combattesse con tutte le sue forze, per il divorzio e una vita normale nonostante il destino non fosse dalla sua parte.

L’insulto di Camilla Parker

Diana aveva paura di Camilla Parker e ogni volta cercava di non trovarsi nella stessa stanza. Ma Derek Dean rivela qualcosa di inedito e sconcertante, accaduto proprio ad una festa – davanti a tutti gli amici e i curiosi.

La allora moglie di Carlo affrontò l’amante, che – visto il carattere forte e deciso – urlò davanti a tutti:

“cosa vuoi? NON RIESCO A CAPIRE PERCHÉ TI AGITI. TUTTI TI AMMIRANO, TI HANNO MESSO SU UN PIEDISTALLO…HAI TUTTO QUELLO CHE VUOI…figli e potere!”

In quel momento la Principessa non riuscì a trattenere dolore, lacrime e furia rispondendo come mai nessuno si sarebbe aspettato:

“NON HO MIO MARITO”

Una frase che ebbe un certo effetto tra i presenti, mentre il Principe Carlo non fece alcun cenno con la testa lasciando che le sue donne – sempre come da racconto – se la sbrigassero tra loro.