Lady Diana, “Non andare, stai zitto”: Harry e William scioccati dopo l’agghacciante rivelazione inaspettata

Il mistero che aleggia sulla morte di Lady Diana è ancora molto forte, ma ora qualcosa ha un impatto devastante sui due figli della Principessa e tutto potrebbe avere una svolta non piacevole

Lady Diana non è più qui da oltre 20 anni eppure il suo ricordo è vivo, forte e immenso. Qualcosa però ha scioccato i suoi figli e le ripercussioni potrebbero non essere piacevoli.

La battaglia di Harry contro il paparazzi

Harry e William si battono contro i paparazzi che da sempre hanno fatto parte della loro vita, ma soprattutto in quella della madre. Considerati come responsabili di quell’incidente mortale che proprio ad agosto hanno fatto perdere la vita a loro madre, mentre erano due adolescenti.

Impietriti e arrabbiati, Harry si è battuto – e si batte ancora – contro tutti quelli che fotografano la moglie Meghan Markle e il piccolo Archie senza permesso. Non vuole che lei venga seguita e soprattutto che faccia “la stessa fine della madre”.

Ma c’è una rivelazione sulla quella tragica notte che ha scioccato il mondo intero.

La rivelazione scioccante sull’incidente mortale di Diana

Facendo un piccolo passo indietro nel tempo, sull’auto distrutta in cui viaggiavano Diana Spencer e Dodi Al Fayed sono state ritrovate tracce di vernice bianca, riconducibili a una Fiat Uno presente sul luogo dell’incidente.

Gli investigatori per anni hanno cercato di parlare con Le Van Thanh – tassista di origini pakistane che si è sempre negato agli stessi e ha sempre dichiarato di non essere lui il proprietario di quell’auto.

Dopo tanti anni sul Daily Star emergono dei fatti che hanno scioccato i figli della Principessa del popolo. Con l’uscita del nuovo libro Diana: case solved di Colin McLaren e Dylan Howard l’ex tassista – oggi culturista – ha confermato di essere stato lui ad aver speronato l’auto dove viaggiava la principessa.

Ma perché non ha mai detto nulla? Secondo la testimonianza sarebbe stata la stessa polizia francese a consigliare di non presentarsi a Londra a fare finta di nulla – come riporta Oggi:

“mi dissero là hanno leggi diverse, non andare”

Lo stesso ha poi confermato di aver riverniciato l’auto di rosso – per motivi finanziari:

“la polizia francese sa il perché”

Un fatto che ora verrà sicuramente seguito dalla polizia inglese che vorrà interrogare l’uomo, lo stesso che sino a oggi ha dichiarato tutto il contrario. Che ripercussioni avrà su Harry e William?