‘Aveva lasciato il gas acceso’ Lady Diana, la verità sull’incidente mortale sventato: lo chef reale svela un’incredibile retroscena

Lady Diana aveva lasciato la bombola del gas aperto: un incidente domestico che poteva provocare una catastrofe. Lo chef racconta il retroscena

Secondo la testimonianza dello chef reale, Buckingham Palace sarebbe quasi stato dato se fiamme, e Lady Diana sarebbe l’artefice. Ecco cosa è accaduto.

La vita della Famiglia Reale a Palazzo

Il Palazzo Reale Buckingham Palace è la residenza della Regina e del Principe Consorte e gli appartenenti alla Famiglia Reale passano molto del loro tempo a soggiornarvi.

Dal balcone del Palazzo infatti è tradizione che i novelli sposi reali si godano il bagno di folla subito dopo la cerimonia nuziale e regalino al pubblico un bacio che ha iniziato ad essere tradizione proprio a partire da Lady Diana.

Sui due figli di Diana i Principi William e Harry, si raccontano episodi divertenti della loro vita da bambini indisciplinati proprio tra le mura di Buckingham Palace.

A quanto si legge sul Daily Express un altro episodio però di natura più pericolosa sarebbe legato proprio al Palazzo Reale e a Lady Diana.

Come Lady Diana quasi diede fuoco a Buckingham Palace

Il Daily Express afferma che lo chef di corte per circa 15 anni, Mr Mc Grady, ha rivelato che la Principessa di Galles durante un fine settimana ha quasi dato fuoco alla cucina reale.

“Lady Diana era la peggior cuoca di sempre”

Ha dichiarato Mc Grady raccontando di un episodio in particolare accaduto nel fine settimana, quando lui aveva i giorni liberi.

Secondo il racconto, Lady Diana si trovava in cucina con una sua amica a preparare la cena, una semplice pasta al pomodoro.

Quando la pietanza fu pronta, spense il fuoco principale e andò in sala a mangiare con l’amica.

“Andarono a mangiare il loro cibo, e più tardi la Principessa tornò in cucina e sentì odore di gas”

A quel punto Diana chiamò in fretta e furia i pompieri di Buckingham Palace.

Lo chef MC Grady afferma che il lunedì quando lo vide, Diana stessa gli raccontò l’accaduto concludendo con ironia:

“Darren, non crederai a quello che mi è successo. Ho quasi dato fuoco alla cucina. Ma la parte migliore era che avevo 12 pompieri impegnati per me. “

Diana trovava sempre il modo per sdrammatizzare anche gli episodi più tremendi di cui finiva, quasi per caso, per diventare la protagonista.