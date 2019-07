Lady Diana, Harry rivela tra le lacrime il suo segreto dopo 22 anni: “Non avrei dovuto farlo”

Dopo la morte di Lady Diana i segreti sono tanti e Harry ha deciso di rivelare il suo, tra le lacrime e il suo dolore tenuto dentro per troppo tempo

Harry ha dovuto affrontare la morte di sua mamma Lady Diana quando piccolo e in una fase difficile della sua vita. Ma ora svela un segreto che mai avrebbe voluto si sapesse.

Harry, da ribelle a padre

Chi non ricorda quel bambino che non stava fermo un attimo e si divertiva a fare la lingua ai giornalisti? Poi è cresciuto tra i flash dei paparazzi e i gossip che lo ritraevano sempre durante alcune feste o episodi non proprio al pari di un Principe di Inghilterra.

Diverso da William ha poi trovato in Kate Middleton la sorella che non aveva mai avuto, confidandosi e divertendosi come non mai. La sua vita è cambiata nel momento in cui Meghan Markle è arrivata decidendo un destino che ha travolto il principe rendendolo prima un marito e poi un padre amorevole.

Ma qual è il segreto che in pochi conoscono?

Il segreto di Harry svelato tra le lacrime

Quando la madre morì, il principe dai capelli rossi aveva 14 anni e tutto il mondo ricorderà sempre il suo dolore mentre seguiva la bara insieme al fratello William.

Il Telegraph però fa emergere un lato del ragazzo molto particolare, dove lui stesso ammette di:

“ho messo sotto chiave le emozioni per 20 anni”

Un sentimento duro che lo ha portato a non soffrire e rendere il suo dolore molto più sopportabile – apparentemente:

“ero nel caos…sono stato vicino all’esaurimento per molto tempo”

E’ stato proprio il fratello William ad aiutarlo e consigliare di vedere un esperto, per tirare fuori le emozioni e diventare un uomo migliore: