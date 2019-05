Lady Diana “Lo faceva di nascosto”: la sua guardia del corpo mostra una Foto privata della Principessa

View this post on Instagram

11 September 1990: Princess Diana takes a shopping trolley around Tesco Market at Southport, where she launched a Birthright Trust booklet on healthy eating for pregnant women ■ 11 سبتمبر 1990: اﻷميرة ديانا تجر عربة تسوق أثناء تجولها في متجر تيسكو ماركت للمنتجات الغذائية في منطقة ساوثبورت، وذلك بعد قيامها بتدشين حملة للتغذية الصحية للحوامل نظمته مؤسسة 'بيرث رايت' لرعاية الأمومة والطفولة [شغلت فيها منصب الرئيسة الفخرية] ■ #princessdianaforever #humanitarian #princessofwales #princessdiana #gb #hertruestory #kensingtonpalace #uk #thebritishroyalfamily #theroyalfamily #thebritishmonarchy #queenofhearts #instagood #instaroyal #instalike #di #fashionicon #peoplesprincess #style #glamorous #icon #foreveryoung #uk #الأميرة_ديانا #أميرة_ويلز #أميرة_القلوب #الأميرة_ديانا_لﻷبد #بريطانيا #لندن #قصتها_الحقيقية #أميرة_الشعب