Lo schiaffo alla Regina di Lady Diana: spunta la foto dello scandalo

Il rapporto tra la principessa e la madre di Carlo si incrinò anche per il gesto di Lady Diana, passato inosservato per molto tempo. Oggi viene fuori.

Lady Diana fece un vero e proprio affronto alla regina Elisabetta II, quando indossò i suoi gioielli, rovinandoli.

Il gesto della principessa era passato inosservato per tanto tempo, ma adesso viene fuori la foto compromettente.

La giovane Spencer aveva violato il protocollo reale e compromesso completamente il suo legame con la regina, che non era già dei migliori.

Un choker dal valore inestimabile

Lady Diana non era incline al rispetto delle etichette reali e una volta, in vacanza in Australia assieme al marito Carlo, violò il protocollo inglese.

La Spencer, infatti, si presentò a un ballo con un diadema che non passò affatto inosservato. Si trattava di una collana di grandissimo valore, che Lady Diana indossò a mo’ di coroncina.

Un gesto che, se all’epoca apparì divertente, oggi ha tutt’altro significato.

Pare che la donna, infatti, indossasse un choker regalatole dalla regina Elisabetta in persona, che faceva parte del suo tesoro di gioielli.

Si trattava di un pezzo antico, realizzato in diamanti e smeraldi, che Mary di Teck, moglie di re Giorgio V, aveva dato in eredità alla nipote Elisabetta.

La regina, a sua volta, lo aveva donato a Diana come regalo di nozze.

Diana violò il protocollo reale

Diana, però, in quell’occasione lo indossò come fascetta per la fronte e il gesto sconvolse parecchio la regina.

Come non bastasse, Diana violò il protocollo reale, perché indossò il gioiello prima del tramonto. In base alle regole, infatti, le donne della famiglia reale possono portare diamanti solo di sera.

Questo dettaglio passò inosservato 35 anni fa. Oggi, invece, si ritiene che possa aver peggiorato ancor di più il rapporto tra la principessa e la regina.