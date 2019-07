Lady Diana, il gesto straziante di Harry: ‘Oggi la Principessa avrebbe compiuto 58 anni’

Lady Diana oggi avrebbe compiuto 58 anni. Il gesto del Principe Harry per questo importante giorno per la famiglia reale

La Principessa Diana avrebbe compiuto 58 anni oggi, ecco il gesto di Harry.

Lady Diana: il ricordo della principessa

Sono passati più di vent’anni dalla scomparsa di Diana Spencer ma ha lasciato un ricordo indelebile nei sudditi. Oggi, 1 luglio 2019, la principessa del Galles avrebbe spento ben 58 candelina. Classe 1961, fin da giovanissima ha conquistato i fan in tutto il mondo grazie alla sua eleganza e charme. Dopo il matrimonio con Il Principe Carlo, avvenuto il 29 Luglio del 1981, Diana è finita spesso nel mirino del gossip per la sua tormentata relazione con il marito e i numerosi conflitti con gli altri con gli altri componenti della famiglia reale.

La Principessa ‘triste’ è una donna tutt’oggi amata per il suo carisma, una donna gentile e molto attiva nel sociale. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile anche se sono passati tanti anni, molti dei suoi fan ne sentono la mancanza.

Il gesto segreto del Principe Harry

Un giorno particolarmente importante per la famiglia reale. Oggi ricorre il compleanno della Principessa Diana. Nonostante il forte legame con la mamma, William e Harry hanno deciso di commemorarla privatamente. Non sono previste cerimonie ufficiali e sull’account ufficiale dei figli del Principe Carlo non compare alcun ricordo di Diana Spencer, prematuramente scomparsa nel 1997, dopo un tragico incidente stradale a Parigi.

Su Instagram, Harry ha condiviso altre foto che lo ritraggono insieme a suo moglie, Meghan Markle. Nel documentario dedicato a Diana ‘Our Mother’ il Duca di Sussex si è lasciato andare in un commovente ricordo: