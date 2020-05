Il Principe Carlo è stato più volte paparazzato nel corso della sua luna di miele. Il matrimonio con Lady Diana è stato segnato da una terribile scoperta.

Una vita non proprio bella come appariva sui giornali quella di Lady Diana. Persino i giorni immediatamente successivi e quelli precedenti il suo matrimonio furono invasi dai gossip. Il Principe Carlo fu sbeccato proprio dai paparazzi in un gesto che lasciava capire quanto sentimento ci fosse ancora nei confronti di Camilla Parker-Bowles, sua attuale compagna.

Lady Diana, la terribile scoperta dei gemelli

Mentre trascorreva del tempo con la sua nuova moglie, Lady Diana – durante la loro luna di miele in Scozia – Il principe Carlo provava a godersi il relax dopo la seguitissima cerimonia nuziale televisiva avvenuta nella Cattedrale di St Paul. Il Principe e la Principessa del Galles erano sorridenti di fronte ai fotografi che si erano precipitati a nord del confine per scattare foto della coppia felice. Ma secondo un esperto reale, Carlo ha continuato a mostrare il suo affetto – tutto il tempo – per l’ex ragazza Camilla Parker-Bowles con un gesto palese che ricordava l’amore che li aveva legati.

Nel documentario di Channel 5 “Charles and Camilla: King and Queen in Waiting”, l’esperto reale Richard Fitzwilliams ha rivelato che quella scelta del Principe lasciò atterrita Diana. La Principessa aveva il cuore spezzato perchè aveva visto i due gemelli avuti da Camilla.

Carlo indossava i due gemelli con orgoglio

Fitzwilliams ha, inoltre, dichiarato che :

“Quasi per sfregio Carlo indossava i gemelli con un simbolo sul lato la C e ovviamente anche dall’altro c’era un’altra C, che significava appunto Charles e Camilla”.

Diversi notiziari rivelarono di un avvenimento passato che fece sentire male Diana allo stesso modo. Tutto avvenne pochi giorni prima del matrimonio: la principessa scoprì un pacchetto contenente un braccialetto nell’ufficio del segretario di Carlo. Il braccialetto era inciso con le lettere ‘F’ e ‘G’, in riferimento ai soprannomi di Charles e Camilla l‘uno per l’altro – Fred e Gladys.

Discutendo della scoperta straziante, l’esperta Jenny Bond disse:

“Diana era infuriata, sapeva per chi era e voleva sapere perché stava dando questo segno a Camilla.”

Facendo eco alla valutazione di Bond, il biografo Christopher Wilson ha dichiarato: “Penso che fosse molto sospettosa di qualsiasi cosa riguardasse Camilla“.

Quando scoprì del braccialetto, Diana scoppiò a piangere:

“Era in lacrime, in uno stato di shock tremendo. Era chiaro che questo era il regalo d’addio di Prince Charles a Camilla.”

Nonostante il difficile inizio del loro matrimonio, Carlo e Diana rimasero sposati per 15 anni ed ebbero due figli, il principe William e il principe Harry. Ma la loro relazione si deteriorò costantemente, ed il Principe e la Principessa del Galles in seguito ammisero di aver avuto relazioni extraconiugali.

La coppia si separò ufficialmente nel 1992, dando vita ad un’aspra battaglia mediatica dopo l’altra che alla fine costrinse la Regina a intervenire e ordinò a Carlo e Diana di divorziare. La biografa reale Angela Levin, infatti, scrisse: “Hanno dovuto divorziare.”

A quei tempi la monarchia stava attraversando un periodo davvero, molto duro. Il divorzio di certo non aiutava:

“Quello che Charles e Diana stavano facendo in guerra tra loro stava portando alla divisione del paese”.

La separazione legale tra i due fu ufficializzata un anno prima che la Principessa del Galles morisse tragicamente in un incidente d’auto a Parigi. Carlo e Camilla hanno fatto il loro debutto pubblico in coppia a una festa in onore della sorella di Camilla, e si sono sposati in una cerimonia civile a Windsor nel 2005.