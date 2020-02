Straziata dal dolore, Lady Diana le foto inedite che svelano la verità su Harry e Meghan

Harry e Meghan hanno abbandonato Buckingham Palace per vivere serenamente? Ecco una serie di foto di Lady Diana che spiegherebbero questa scelta

Il figlio di Lady Diana, il Principe Harry ha dichiarato di aver scelto di allontanarsi dalla Famiglia Reale per poter vivere una vita più ritirata. A vedere questi scatti della madre si capisce bene cosa intenda.

La decisione di Harry e Meghan che ha scioccato tutti

Il Principe Harry e l’attrice americana Meghan Markle si sarebbero conosciuti ad un appuntamento al buio organizzato da un’amica di lei e la scintilla tra i due sarebbe scoccata talmente forte ed inaspettata che i due non si sono più separati.

Il matrimonio nel 2018 dopo pochi mesi di fidanzamento e l’arrivo del piccolo Archie lo scorso anno ha cementificato il loro rapporto.

Però non pare sia bastato a dare loro serenità e una vita felice poiché solo qualche settimana fa hanno dato un annuncio inaspettato che ha scioccato il modo intero.

I Duchi di Sussex hanno infatti deciso di rinunciare ai loro titoli e benefici reali e trasferirsi a vivere in Canada.

Rumors accusano Meghan di aver previsto tutto già fin da prima del matrimonio, e a riprova vi sarebbero i suoi oggetti personali e mobili lasciati strategicamente in una casa in Canada.

La spiegazione invece che lo stesso Principe Harry ha dato in una commovente conferenza stampa riguardo proprio la necessità di proteggere la sua famiglia dall’ingerenza dei giornali.

In molti hanno visto una paura del giovane Principe di non far ripetere con la moglie il tragico destino di sua madre Lady Diana.

Il tragico destino di Lady Diana assillata dai paparazzi

Il Principe Harry, secondogenito della Principessa Diana ha sempre avuto una vita sotto i riflettori e sa bene cosa significhi dover rispettare sempre l’etichetta reale anche nelle situazioni più intime.

Il suo carattere ribelle, molto simile a quello della madre Diana Spencer, Principessa amatissima fino alla sua morte nel 1997, lo ha spesso messo sotto l’attenzione dei giornali scandalistici.

Harry ha dichiarato che non vuole che Meghan faccia la stessa fine di sua madre. Ma a cosa si riferisce?

Di certo al rapporto con i paparazzi che pedinavano la povera Lady Diana in ogni suo minimo spostamento, violando ogni tipo di privacy.

Si pensi solo che ancora oggi, a venti anni dalla sua morte circolano foto di lei prese “a tradimento”.

Alcuni scatti, mostrati da BuzzFeedNews dimostrano infatti come Diana fosse assillata dalla presenza dei giornalisti, fino al momento della sua morte.

L’ultimo scatto la ritrae nell’auto insieme alla sua guardia del corpo, all’autista ed al suo compagno Dodi al-Fayed poco prima dello schianto mortale sotto il tunnel dell’Alma a Parigi.

Era il 31 agosto 1997 e Diana stava scappando dall’inseguimento di alcuni paparazzi in moto e in macchina.

Ecco le foto più significative:

Vedendo questi scatti si intuisce la grande paura del Principe Harry per la propria incolumità e quella della consorte Meghan.