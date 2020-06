Lady Diana e il pianto straziante mentre il Principe Carlo rimaneva indifferente: aveva scoperto le foto clamorose di Camilla

Il matrimonio tra Lady Diana e il Principe Carlo non fu affatto semplice. La loro unione fu celebrata sotto l’occhio indiscreto dell’opinione pubblica.

Durante la loro relazione, continuavano a circolare voci sull’infedeltà della coppia, che ebbero fine soltanto con il divorzio del 1996. Ora si torna a parlare di quel triste periodo e di quanto la Principessa del Galles scoprì le foto clamorose di Camilla.

Lady Diana, la straziante scoperta delle foto di Camilla

Nel libro intitolato “Diana – La sua vera storia”, pubblicato nel 1992, l’autore Andrew Morton racconta di un particolare episodio, che vede protagonisti due membri della famiglia reale, Lady Diana e il Principe Carlo.

In base alla fonte, pare che la Principessa, una volta, sia stata costretta ad affrontare faccia a faccia l’allora marito. Il motivo? Aveva trovato alcune foto di Camilla Parker Bowles, nascoste all’interno di uno diari privati di Carlo, dove era solito annotare i conti scoperti. Carlo nascondeva questi diari, li teneva in cassetti sottochiave ma Diana riuscì a sfogliarli.

“L’onnipresente ombra proiettata da Camilla è semplicemente servita a gettare benzina sulle fiamme. I segnali erano ovunque.”

Il pianto straziante della Principessa Diana

La scoperta delle foto di Camilla ebbe gravi ripercussioni sulla psiche di Lady Diana.

“Tra le lacrime strazianti e le parole piene di rabbia, la Principessa supplicò il marito di essere onesto su cosa provasse davvero per lei e per Camilla.”

Sembra però che il Principe Carlo rimase indifferente di fronte alla crisi di pianto della Lady.

Non era la prima volta che Lady Diana reagiva in questo modo e si abbandonava alla disperazione. In “Prince William at Thirty”, caricato su YouTube nel giugno 2012, vengono ricordati altri episodi simili a questo.

Pare che una volta Diana fosse in lacrime in bagno e William l’abbia consolata passandole i fazzoletti sotto la porta, perché la sentiva piangere ininterrottamente.

Jennie Bond, corrispondente reale della BBC, dichiara che, in quell’occasione, William avrebbe detto:

“Andrà tutto bene, mamma, andrà bene, mi prenderò cura di te.”

Il piccolo William, nonostante la sua giovane età aveva già dimostrato una grande maturità ma soprattutto un amore per la propria madre che non sarebbe mai scemato, nemmeno dopo la tragica morte di quest’ultima. Non è stata purtroppo una vita da Principessa quella di Diana, ma sicuramente una vita che in pochi scorderanno.