Lady Diana invecchiata, come sarebbe oggi se fosse viva? La foto che ha messo i brividi

Lady Diana invecchiata, come sarebbe oggi se fosse viva? La foto che...

Un esperimento ha portato alla ribalta la foto di Lady Diana che la ritrae come sarebbe oggi, ecco la sua bellezza intatta

La bellezza di Lady Diana è indimenticabile ed ora spunta una foto che la ritrae all’età attuale, e dimostra come il tempo non l’avrebbe scalfita. Ecco cosa è accaduto.

La morte della Principessa Diana ha sconvolto il mondo

La Principessa del Galles Lady Diana Spencer è indiscutibilmente uno dei personaggi e dei volti più noti di tutti i tempi.

Il suo fascino intramontabile era legato non solo alla sua bellezza imperfetta ma alla sua semplicità abbagliante e anche al suo carattere così particolare.

Dotata di carisma e di dolcezza, di voglia di ribellione e di grande amore per le cause umanitarie, Lady Diana è stata la Principessa più amata di tutti i tempi.

Quando scomparve tragicamente il 31 agosto 1997 mentre attraversava in auto con il compagno Dodi al-Fayed per il mondo fu un lutto terribile.

Le foto dell’incidente e della Principessa sull”ambulanza che corre verso l’ospedale sono ancora vivide nella mente degli estimatori di Diana.

La foto attuale diventata virale

Sui social è diventata virale una foto che ritrae Lady Diana come sarebbe oggi a quasi 58 anni.

Quando morì, nel 1997 aveva appena 36 anni e tutti, i due figli William ed Harry per primi, la ricordano bella, e giovane.

Un gruppo di medici legali di Detroit negli USA, hanno deciso di dare vita ad un‘immagine della Principessa portata all’età che avrebbe attuali.

Lo scatto non ha uno scopo commerciale o di gossip, ma è una sorta di regalo fatto ai tantissimi fan di Diana che si chiedevano come sarebbe stata la Principessa se il suo tempo non si fosse spento nel tunnel dell’Alma.

Gli studiosi della ditta Phojoe hanno utilizzato fotografie e documenti di famiglia Spencer confrontando lineamenti e tratti con parenti ed avi di Diana ed il risultato è incredibile.

Lady Diana a 58anni sarebbe dunque ancora bella, con i lineamenti che portano i segni del tempo ma senza aver modificato le sue espressioni, in particolare sorriso e sguardo.

Ecco lo scatto in questione pubblicato su “People in espanol”: