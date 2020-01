‘Tradiva Carlo con lui’: emerge la relazione segreta di Lady Diana alle spalle del Principe

Emersa l’attrazione segreta di Lady Diana per un uomo molto vicino a lei ed al Principe Carlo che non si sarebbe accorto di nulla

Lady Diana è stato un personaggio molto amato e contestato, ora è emerso un presunto flirt durante il matrimonio con un altro uomo. Ecco tutta la verità

La ricerca della felicità di Lady Diana

Diana Spencer ha occupato le cronache mondiali per anni da quando è stato annunciato il suo fidanzamento con il Principe Carlo nel 1981.

L’impatto incredibile che la giovane e bionda Principessa ha avuto sull’opinione pubblica non era prevedibile e non ha avuto fino ad ora eguali.

Figura amata e controversa non è passata inosservata fino alla sua tragica morte nell’incidente a Parigi nel 1997.

La vita di Diana non è stata spensierata però, tormentata da molti dolori già prima del suo ingresso nella Famiglia Reale Windsor e continuata con la difficile vita a Corte.

Tra malessere generato dalla dura etichetta da rispettare ed il rapporto col marito che si è logorato giorno dopo giorno, la Principessa, sempre alla ricerca di amore e comprensione è arrivata a soffire di bulimia ed atti lesionistici,

Il flirt segreto durante il matrimonio con il Principe Carlo

Alcune delle storie extraconiugali di Carlo e Diana sono emerse appena la separazione è stata resa nota nel 1992 e denotavano una crisi profonda tra i due iniziata anni prima.

Ora però emergerebbe come rivela il Daily Express un flirt della Principessa con un altro uomo di cui non si sapeva nulla.

Diana come emergerebbe da un documentario Amazon Prime 2013 intitolato “Royalty close up: The Photography of Kent Gavin”, avrebbe flirtato apertamente con il fotografo Kent Gavin del Daily Mirror anche alla presenza del marito Carlo.

Alcuni esperti reali giurano che la loro fosse in realtà pù di un flirt ma una vera e propria relazione tra amanti e che la Principessa lo ritenesse “irresistibile”.

La giornalista Anne Robinson ha dichiarato nel documentario:

“Entrambi sapevano di far parte di un gioco. Un gioco molto pericoloso ma un gioco”

L’occasione pe flirtare sarebbe dunque stata la serie di foto famose ancora oggi in cui la Principessa fa un’adorabile broncio che Kent avrebbe trovato irresistibile.

Il fotografo reale sosteneva infatti che era impossibile scattare una brutta foto di Diana e che anche quando era arrabbiata rendeva affascinanti le foto.

Altri esperti come Piers MOrgan e Mike Molloy ex direttore ed ex redattoe del Daily Mirror confermano questa sorta di relazione ra i due.