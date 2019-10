‘Era delusa e arrabbiata per il gesto di William’ Lady Diana emerge il retroscena prima della morte

‘Era delusa e arrabbiata per il gesto di William’ Lady Diana emerge...

Una foto del Principe Carlo che si divertiva con i figli in montagna devastò Diana già sofferente per il divorzio. Ecco cosa accadde

Una fonte attendibile ha rivelato che pochi anni dopo il divorzio Lady Diana era ancora talmente ferita che bastò una foto che ritraeva il Principe Carlo ed i figli William ed Harry felici insieme ad altri amici ad amareggiarla ancora di più.

Il grande dolore di Lady Diana per il divorzio

Lo splendido Royal Wedding tenne incollati agli schermi milioni di persone nel 1981 dopo pochi anni era solo un ricordo.

La favola lasció presto il posto agli scandali, alle notizie del tradimento di Carlo e degli amori di Diana durante gli anni della separazione dal 1992 fino al divorzio nel 1996.

Lady Diana era certamente una persona molto complessa, segnata anche da un dolore legato all’abbandono della madre. Non vi erano dubbi però sul sentimento puro che nutriva per Carlo come si intuiva da alcune tenere attenzioni che Diana dedicava al futuro sposo.

Il Principe Carlo invece restó di certo meno emotivamente provato dal fallimento del matrimonio poiché nel suo cuore rstó sempre l’amata Camilla Parker che poi sposó nel 2005.

Diana non assisté a questo evento poiché morì in un incidente stradale nel 1997, ma già le foto che circolarono nel periodo che seguì il divorzio la ferirono profondamente.

Uno scatto in particolare sembra che colpì particolarmente la Principessa, vediamo perché.

Diana arrabbiata e ferita per colpa di una foto

La direttrice del Sunday Mirror e del Sunday Express Eve Pollard non ha dubbi: Diana si arrabbió molto quando vide una fotografia dei suoi figli in montagna in atteggiamento complice ed allegro insieme al padre.

I Principi William ed Harry si trovavano infatti in vacanza a sciare insieme ad alcuni amici e la serenità che si percepiva avrebbe fatto sentire esclusa Diana.

La Pollard spiega che in una delle foto il Principe scherzava con uno degli amici dei figli fingendo di strozzarlo

“Abbiamo scritto un articolo dicendo ‘ovviamente conosce bene gli amici dei suoi figli’ …e penso che non fosse molto contenta di quello”.

Lady D. sarebbe dunque stata gelosa dell’intimità tra Carlo e gli amici dei figli: Diana aveva da sempre un forte istinto materno e si dedicava il più possibile ai figli venendo ritratta spesso durante gite o vacanze con i ragazzi.

Eve Pollard come riporta il Daily Express spiega come dovesse sentirsi la Principessa nel periodo burrascoso della separazione:

“Penso sia successo nella fase in cui provava ancora molto dolore e rancore verso Carlo”

Chissà cosa avrebbe provato in questi giorni Lady Diana a vedere le foto del suo secondogenito Harry con la moglie Meghan ed il piccolo Archie in Africa per onorare e continuare gli impegni umanitari a cui la Principessa teneva tanto.

Ecco una delle foto di Carlo che scia con i figli che fece infuriare Diana: