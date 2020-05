‘Non sei mia moglie!’ Lady Diana massacrata da Carlo il giorno delle nozze, l’inedito retroscena

Era molto nervosa Lady Diana il giorno del suo matrimonio. Il Principe Carlo non le perdonò mai un errore per lui davvero molto grave

Il principe Carlo e Lady Diana si sposarono in una sontuosa cerimonia nel 1981. Le nozze furono soprannominate “il matrimonio del secolo” e ci furono ben 750 milioni di persone a seguirle. Un pubblico davvero enorme.

Ma perchè mai tutta questa platea? Diana era molto amata, ed era ovvio che venisse seguita in diretta mondiale in quello che avrebbe dovuto essere il giorno più bello della sua vita. Anche se, da più fonti, è noto ormai che la Principessa non visse un sogno come avrebbe meritato.

I fan della famiglia reale ritenevano che la coppia avesse molto in comune con quelle delle favole. In realtà, in quello che sarebbe dovuto essere il giorno più bello della loro vita, vi furono degli intoppi. Ecco cosa è emerso di recente.

Lady Diana umiliata da Carlo per un errore

Lady Diana quel giorno era particolarmente nervosa e infatti fu artefice di una vera e propria gaffe che le costò da parte del Principe Carlo un’occhiataccia e una bella tiratina di orecchie.

I presenti non poterono non fare caso a quello che aveva fatto. Ma cosa aveva commesso di così grave? Mentre recitava i voti, la giovane sposa chiamò accidentalmente Carlo con un nome diverso da quello reale. Questa gaffe scatenò l’imbarazzo generale e di Carlo.

Come ha ricordato il biografo della principessa, Andrew Morton, in un articolo della BBC, in cui descriveva l’evento, Diana, nel giorno delle sue nozze, era molto nervosa.

A causa di ciò, durante la recita dei voti, la reale d’Inghilterra avrebbe distorto le sue parole per errore.

Diana chiamò Carlo con un altro nome

Secondo quanto riportato dal biografo già citato, Diana avrebbe chiamato Carlo con il nome di Filippo.

“Durante la cerimonia, Diana ha accettato di prendere la mano di Philip Charles Arthur George e non di Charles Philip, distorcendo le sue parole per errore.”

In questo modo, è come se Lady Diana avesse accettato di sposare il padre di Carlo al posto del figlio!

Le prese in giro a Lady Diana

Di questa gaffe, secondo Morton, ne approfittò il fratello minore di Carlo, il principe Andrew, che non si trattenne dal prendere in giro Lady Diana.

“Alla reception di Buckingham Palace, in seguito, il pagliaccio Principe Andrew prese in giro la neo cognata, dicendo alla nuova principessa del Galles: ‘Hai sposato mio padre’”.

Ovviamente la cosa durò per molto tempo. Tra l’altro, quel giorno, forse per il nervoso scaturito da questo evento, Carlo sembrava ancora più freddo nei confronti della moglie. Il Principe, infatti, diede un bacio a Diana solo perché sollecitato dal fratello.