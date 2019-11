Lady Diana, un’eredità esclusiva per il piccolo George: il dono speciale che ha commosso i fan

View this post on Instagram

Hello, everyone! I hope you all have a nice day today. I just want to inform you that i have other account dedicated to The Cambridge Family and Diana, Princess of Wales that i owned since February 2016. Go follow @dianacambridgesgallery for updates and posts about them Indonesian translation: Halo semuanya! Aku harap hari kalian menyenangkan hari ini. Cuma mau kasitau nih kalau aku punya akun lain yang aku dedikasikan kepada Keluarga Cambridges dan Diana, Putri Wales, yang sudah kumiliki sejak Februari 2016. Diikuti ya @dianacambridgesgallery untuk update dan postingan tentang mereka❤️ #PrinceWilliam#DukeOfCambridge#TheDukeOfCambridge#Catherine#DuchessOfCambridge#TheDuchessOfCambridge#PrinceGeorgeOfCambridge#PrinceGeorge#PrincessCharlotteOfCambridge#PrincessCharlotte#PrinceLouisOfCambridge#PrinceLouis#KateMiddleton#RoyalFamily#Royal#BritishMonarchy#BritishRoyalFamily#HouseOfWindsor#MountbattenWindsor#RoyallyPositive