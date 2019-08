Lady Diana ‘Aveva già una ferita dolorosissima’: la terribile verità ad anni dall’incidente

Lady Diana prima dell’incidente subì una grande ferita. Solo adesso viene alla luce il motivo per cui non voleva divorziare

Lady DianaLady Diana concesse un’intervista al giornalista di Panorama Martin Bashir, in cui ammise informazioni importantissime circa il suo rapporto con Carlo, quando gli fu stato domandato fossero le sue aspettative circa la sua vita coniugale.

La Principessa non ebbe una vita semplice, nonostante la ricchezza e i lussi. Purtroppo, i soldi, non sempre fanno la felicità e il suo è un caso emblematico. Per fortuna, la Principessa riuscì a conquistare l’amore più grande, quello del popolo.

La loro relazione complicata

La Principessa digerì molto male la notizia del divorzio. Fu Carlo a prendere la decisione. Lady Diana non voleva assolutamente separarsi dal Principe, in primis per un sentimento mai tramontato del tutto ma anche per un altro motivo: non voleva rivivere un tremendo dolore passato:

“Penso che come qualsiasi matrimonio, specialmente quando hai avuto genitori divorziati come me, vorresti sforzarti ancora di più per farlo funzionare e non vuoi ripiegare in uno schema che hai visto accadere nella tua famiglia”.

La Principessa voleva disperatamente che funzionasse, amava in maniera esasperata suo marito e desiderava condividere tutto con lui:

“Ho sempre pensato che fossimo un’ottima squadra”.

Eppure, la relazione tra loro fu sempre controversa e fu ancora più tesa a seguito del divorzio, non appena, nella medesima intervista a Panorama, Diana ammise che non credeva che Charles si sarebbe adattato al ruolo “soffocante” di sovrano.

Nella primavera dell‘anno 1997, appena un anno dopo il divorzio, Diana scelse di essere oggetto di un servizio fotografico professionale del celebre fotografo Mario Testino.

Molte delle persone che hanno intravisto le foto hanno parlato di una Diana più gioiosa e felice, che non si vedeva in pubblico da parecchio tempo.

Lady Diana morì poco dopo

Il servizio fotografico mostrò un nuovo aspetto della principessa triste, che, frattanto, non si lasciò sfuggire l’occasione di divenire ambasciatrice globale.

Eppure, il ritrovato status di portatore di pace umanitario di Lady Diana Spencer fu decisamente di breve durata, in quanto solo 21 giorni dopo la sua visita a Sarajevo, fu stata dichiarata morta in seguito ad un terribile incidente in auto.

Infatti, il 31 agosto, Lady Diana fu scortata dal Ritz Hotel di Parigi insieme a Dodi Fayed, figlio dell’uomo d’affari egiziano Mohamed Al-Fayed. L’auto sulla quale viaggiava è stata rapidamente intercettata dai paparazzi, che l’hanno inseguita fin quando il conducente perse il controllo e si schiantò in una collisione mortale.