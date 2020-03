Lady Diana, “È stato lui”: la triste rivelazione sul Principe William dopo anni dalla morte

Tantissimi anni dopo la morte di Lady Diana sono ancora molte le rivelazioni inedite che emergono. Il Principe William ha avuto un ruolo chiave in uno dei periodi più difficili?

Che ruolo ha avuto il Principe William quando Lady Diana ha preso una delle decisioni più difficili della sua vita?

Il dolore del Principe William

La perdita di una madre è sempre un grande dolore e il Principe William ha dovuto affrontare tutto questo insieme a suo fratello – Harry – unitamente al grande clamore mediatico.

Tra dubbi, testimonianze e insinuazioni i due Principi sono cresciuti cercando di andare avanti nella loro vita, seppur con molta difficoltà. Ma da quello che emerge grazie ai media inglesi, sembra che il primogenito della Casa Reale abbia avuto un ruolo fondamentale in uno dei periodi più duri e difficili della madre.

Di che cosa si tratta?

Il ruolo chiave del Principe William emerge dopo anni dalla morte della madre

Molte dichiarazioni scioccanti e inedite sono emerse attraverso il documentario intitolato “Prince William: Royalty in my Family”. Qui non solo si ripercorre la vita del Principe ma si evindenziano anche scelte e ruoli considerati chiave in alcuni momenti della vita della Principessa del Popolo.

Sappiamo bene che il primogenito avesse un legame molto forte con la madre, tanto da farle da spalla e da confidente. Come emerge dal documentario sembra proprio che il giovanissimo Principe abbia consigliato alla madre di divorziare dal padre, per il bene di tutti.

Leggi anche: Il Principe William e la paura del contagio da coronavirus

Il giovane ragazzo, oggi uomo e futuro Re inglese, sembra abbia consigliato altresì alla madre di rinunciare al titolo reale:

“sarai sempre la mia mamma”

Tutto questo per proteggere quella donna così fragile e travolta da una Famiglia Reale potente.

Un documentario che segue una linea precisa, raccontando del rapporto straordinario tra madre e figlio, facendo emergere questi piccoli dettagli inetidi che – sicuramente – hanno fatto la differenza.