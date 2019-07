Lady Diana, l’anomalia fisica che l’ha segnata: ‘Un’enorme difetto per lei’

Principessa Diana, quel “difetto fisico” che le ha impedito di inseguire la sua passione per il ballo: “Era molto timida la prima volta”

Lady Diana, a causa di ‘un difetto fisico’ non hai mai inseguito la sua passione per il ballo, ecco il motivo.

Lady Diana troppo alta per la danza

Diana Spencer è riuscita a conquistare il cuore dei sudditi grazie al suo comportamento e il suo costante impegno sociale dimostrato anche dopo la separazione dal Principe Carlo. Dopo l’incontro ad una festa, la coppia più chiacchierata della famiglia reale convola a nozze. Una cerimonia che ha tenuti incollati alla televisione milioni di persone nel mondo e che si è celebrata il 29 luglio 1981, nella cattedrale di St. Paul, con personalità di grande spicco. Tuttavia, la coppia si è separata poco dopo la nascita del secondogenito.

Nonostante avesse tutto quello che desiderava, Lady Diana è ricordata come la Principessa triste in quanto aveva gravi problemi di bulimia e autostima. Secondo quanto riportato da Pop Sugar Uk, l’ex compagna del Principe Carlo soffriva anche per la sua statura.

La passione per il ballo della principessa

La mamma di William e Harry era alta poco più di 1,78 ma per molti anni ha sofferto per la sua altezza. Per molto tempo ha anche evitato di indossare scarpe con tacco alto. Da quando era bambina, il suo sogno è sempre stato quello di diventare una ballerina ma a causa della sua altezza poteva semplicemente essere una ballerina di fila. La sua ex maestra di ballo, Anna Allan, ha affermato: