Lady Diana, “Non ci stancavamo mai”: spuntano le dichiarazioni piccanti del suo amante James Hewitt

Lady Diana e James Hewitt, una storia d’amore rimbalzata in tutti i giornali dell’epoca e un dubbio, che ha portato anche Carlo ad avere una grande paura

Lady Diana e il suo primo – presunto – amante James Hewitt fecero scandalo, non solo per la grande somiglianza con il Principe Harry ma anche per le dichiarazioni di lui con i dettagli del rapporto.

Di chi è figlio il Principe Harry?

Harry, secondogenito di Diana e Carlo ha sempre sofferto tantissimo per la questione paternità, con i gossip che girarono il mondo.

Carlo non desiderava avere un maschio ma una femmina e i capelli rossi lo hanno sempre indotto a pensar male, non considerando che suo figlio assomiglia tantissimo al Principe Filippo quando era giovane.

Per fortuna ci ha pensato Tom Burrell (ex maggiordomo) a dire la verità durante la sua partecipazione ad un reality inglese rispondendo alla domanda diretta di altro concorrente vip:

“diana non conosceva james quando harry è nato. questi sono i fatti reali. è figlio di carlo”

Ma nonostante questa conferma, resta sempre nell’aria la sua relazione con l’ex giocatore di Polo con dettagli molto particolari.

I dettagli piccanti della relazione con Hewitt

James Hewitt atletico e bellissimo, secondo molti – e anche secondo lui – ha conquistato il cuore della Principessa del Popolo in un solo secondo.

Una intervista alla televisione australiana non solo per confermare di non essere il padre di Harry, ma anche per rilasciare i dettagli piccanti sulla relazione con la donna più amata dagli inglesi.

Ex ufficiale e giocatore di Polo, ricorda benissimo quel primo sguardo che li fece diventare amanti mentre Carlo frequentava Camilla Parker:

“aveva un alone speciale, era impossibile non innamorarsi di lei…”

Aggiungendo un dettaglio che ha lasciato tutti senza parole: