La lettera di minacce della Regina Elisabetta: Lady Diana, il vero motivo del divorzio da Carlo

Emersa una lettera della Regina in cui appare furiosa contro Lady Diana e le intima di scegliere la via del divorzio dal figlio Carlo. Ecco cosa è accaduto.

Il matrimonio del Principe Carlo con Lady Diana naufragò sotto i riflettori ed il gossip svelò ogni segreto. Ma ora emerge una lettera di cui nessuno era a conoscenza che la Regina Elisabetta II furiosa inviò a Lady Diana, ecco cosa le disse.

Il matrimonio da favola che si trasforma in un incubo per Lady Diana

Diana Spencer conobbe il suo futuro marito quando ancora era minorenne e lui frequentava sua sorella maggiore.

Il Principe Carlo però anche spinto dalla madre la Regina Elisabetta che conosceva bene la famiglia Spencer cominciò a vedersi sempre più spesso con la giovane Diana e nel 1981 i due convolarono a nozze.

Diana era appena maggiorenne e per lei fu un sogno che si avvera e così fu vissuto dai sudditi del Regno Unito che la accolsero subito come Principessa del Galles.

Lady Diana si fece amare per il suo carattere dolce ma sicuro al tempo stesso, per la sua grande umanità dimostrata negli impegni di sensibilizzazione sui bisogni sociali e per l’amore per la famiglia.

Il suo matrimonio però non era perfetto e solo pochi anni dopo fu chiaro che le cose tra lei e Carlo non funzionavano.

La lettera della Regina furiosa

Come riporta anche Il Giornale, sarebbe emersa recentemente una lettera che la Regina Elisabetta avrebbe inviato a Lady Diana proprio nel periodo in cui scoppiò la notizia della separazione.

Nel 1992 infatti Lady Diana rilasciò una famosissima intervista al giornalista Martin Bashir in cui rivelava di sapere della relazione tra il Principe Carlo e Camilla Parker dicendo che il loro matrimonio era:

“Un pò affollato”

Dopo tale intervista lo scandalo fu enorme e pare che la Regina Elisabetta non prese la cosa molto bene.

Per limitare le voci e gli scandali dunque la Regina con tono che non ammetteva repliche scrisse una lettera a Diana:

“Mi sono consultata con l’arcivescovo di Canterbury e con il primo ministro e, naturalmente, con Carlo, e abbiamo deciso che sia meglio per te divorziare”

Diana dunque, nonostante la separazione di fatto fosse già avviata da anni si sentì costretta al divorzio e confidò la sua tristezza al maggiordomo Paul Burrell.