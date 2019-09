Lady Diana, svelato il terribile dettaglio dell’ultima vacanza prima della morte

Lady Diana ha passato le ultime ore della sua vita con Dodi Al Fayed, ma non tutti conoscono alcuni dettagli della sua vacanza prima del tragico schianto contro il Tunnel di Parigi

Lady Diana è indimenticabile e tutti pensano sempre al tragico schianto. Ma facciamo un passo indietro, perché l’ultima vacanza ha dei dettagli che non possono passare inosservati.

Con Dodi Al Fayed era vero amore?

Perchè proprio l‘imprenditore Dodi Al Fayed, non ben visto dalla Famiglia inglese che mai avrebbe – secondo fonti e media britanniche – permesso una relazione simile?

Secondo tante persone si trattatava di vero amore, mentre molti fonti – come racconta l’Express – evidenziano che per lei non fosse altro che una sorta di passatempo. Il suo amore per il medico Hasnat Khan era talmente forte, che nessun uomo avrebbe potuto prendere il suo posto.

Quel passatempo le serviva quindi a dimenticare il medico, a lasciarsi alle spalle la Famiglia Reale e dedicare qualche minuto a se stessa – con un uomo accanto che non le faceva mancare nulla e le dava molta sicurezza.

La vacanza, quella fotografata dai paparazzi di tutto il mondo, contiene dei segreti mai svelati e qualche dettaglio che fa rabbrividire.

Il dettaglio dell’ultima vacanza di Lady Diana

Prima di arrivare a Parigi, la coppia era stata in Sardegna cercando di non dare nell’occhio – impossibile – e facendo in modo di stare al largo delle acque cristalline quanto più possibile.

Il 30 agosto 1997 la coppia scende dalla Mercedes Bianca e sale sull’areo privato dell’egiziano imprenditore e famoso in ogni parte del mondo. I due vengono visti più volte con un’aria imbronciata, ancora oggi impossibile sapere se fosse per un litigio continuo oppure per i giornalisti – che minavano la loro intimità.

Proprio in Sardegna viene scattato il bacio dal valore di 1,5 miliardi, uno scatto che resterà nella storia e farà pensare alla nascita di un nuovo amore consolidato.

Il dettaglio terribile non conosciuto da tutti è il grande scontro avuto con i paparazzi, vicino a Cala Volpe, dove le guardie del corpo dell’imprenditore hanno dovuto fermare con la forza l’insistenza dei fotografi. Non solo parole ma anche mani, con un clima di assedio difficile da gestire.

E’ stato questo – sempre secondo quanto raccontato negli anni – ad aver fatto anticipare la partenza alla coppia che non si sarebbe dovuta trovare a Parigi in quella tragica notte tra il 30 e il 31 agosto. Se non fossero partiti, forse, il destino avrebbe cambiato le sue carte?