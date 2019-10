‘Finì in un gioco sessuale a 3’ Lady Diana l’incredibile retroscena venuto fuori a distanza di anni

Lady Diana forse non sapeva che cosa stava succedendo alle sue spalle quando finì per trovarsi in mezzo in un gioco a tre

Nell’autobiografia di Elton John sono presenti alcuni aneddoti che riguardano la sua grande amica Lady Diana. Uno di questi riguarda una rissa tra due personaggi famosi che volevano conquistarla. Una sorta di gioco sessuale a tre che lei non sospettava.

L’amicizia tra Elton e Lady Diana

Il cantante Elton John è uno dei personaggi dello showbitz internazionale più conosciuti e più mondano. La sua amicizia con alcuni appartenenti alla Famiglia Reale britannica è ormai nota.

Non stupisce che nella autobiografia in uscita a breve con il titolo “Me” abbia incluso oltre a suo momenti di vita molto particolari e privati come la lotta contro il cancro, anche episodi a cui era presente e che ebbero come protagonisti proprio i Royals britannici.

Proprio con Lady Diana, Principessa del Galles il cantante ebbe un’amicizia molto stretta e protettiva anche se con alti e bassi.

La canzone commemorativa a lei dedicata in occasione dei funerali nel 1997, “Candle in the Wind” ha commosso il mondo ed il cantante ha donato i ricavi del singolo all’associazione in memoria di Diana.

La rissa vip per la conquista della Principessa

Uno degli episodi presenti nell’autobiografia rivela il grande carisma della Principessa e l’ascendente che aveva sull’universo maschile.

Elton John racconta infatti che durante la lavorazione del suo brano per la colonna sonora del Re Leone, il capo stesso della Disney aveva chiesto che a lui e alla moglie fosse data occasione di conoscere Lady Diana.

Elton John allora organizzo una grande cena con molti personaggi famosi, come George Michael , Richard Curtis e la moglie Emma Freud e gli attori Sylvester Stallone e Richard Gere.

Proprio questi ultimi a quanto pare, pur diversissimi tra loro, avevano delle mire di tipo romantico su Diana, come riporta il Daily Mail anticipando l’uscita del libro.

Gere infatti durante la serata si sarebbe appartato a chiacchierare accanto al fuoco con la Principessa.

Erano entrambi freschi di divorzio, lei dal Principe Carlo e lui dalla top model Cindy Crawford e tra i due pareva essersi creata una bella intesa-

A quel punto però un altro degli invitati, Stallone, sarebbe andato su tutte le furie perché aveva a sua volta intenzioni di conquista.

Così, racconta Elton John i due avrebbero avuto una discussione accesa nei corridoi arrivando quasi alle maniere forti se non fosse intervenuto il marito di Elton, David Furnish per placare la situazione.

I due attori sarebbero tornati alla cena ma appena terminata Stallone avrebbe lasciato la casa dicendo:

“Se l’avessi voluta me la sarei presa!”

Lady Diana non si era accorta di nulla e aveva poi continuato a conversare tranquillamente con Richard Gere.

La Principessa era amata e cercata da tutti, dalla gente comune, dalle personalità di spicco, perché la sua personalità era abbagliante come si nota dall’interesse che ancora ruota intorno alla sua persona pur dopo la sua scomparsa da un ventennio.