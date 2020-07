Lady Diana ‘Mi disse che volevano ucciderla’: la terribile testimonianza a distanza di anni

La principessa più amata di tutti i tempi, Lady Diana, secondo un’amica sapeva della sua morte: ‘Non diventerò mai anziana’

Si torna a parlare di Lady Diana per una profezia straziante che riguarda il futuro della Principessa ed ex moglie del Principe Carlo.

In base alle fonti, infatti, pare che la Principessa avesse previsto tutto, anche la tragedia poi avvenuta nel 1997 e che l’avrebbe portata a perdere la vita a soli 36 anni.

La morte di Lady Diana

L’1 luglio è stato il giorno del compleanno di Lady Diana. La Principessa, morta a soli 36 anni, avrebbe compiuto quest’anno 59 anni.

“Avrebbe”, perché, come tutti sappiamo, la principessa Diana è morta prematuramente, in un tragico incidente d’auto a Parigi, avvenuto il 31 agosto del 1997, assieme al suo compagno Dodi Fayed e al loro autista Henri Paul.

La scomparsa della principessa ha segnato tutti e oggi se ne torna a parlare a causa di una profezia!

La profezia della principessa

In base alle fonti, sembra che Diana avesse predetto che sarebbe morta giovane. A dichiararlo è Simone Simmons, la confidente di Diana, che, nel corso dell’inchiesta sulla sua morte, disse che Diana dichiarò che non avrebbe “mai fatto vecchie ossa”, il che significa che non avrebbe mai vissuto fino alla vecchiaia.

Simmons è citata anche nel libro del 2006 “Diana Inquest: The Untold Story”: l’affermazione di Diana che non invecchierebbe dà una visione dei suoi pensieri oscuri, che si rivelò in realtà una previsione accurata del suo destino.

La sig.ra Simmons ha anche riferito che Diana fosse preoccupata che qualcuno stesse cercando di ucciderla, dopo che i freni della sua automobile non avevano funzionato nel 1995. Tuttavia, fu provato in seguito che il malfunzionamento dei freni fosse dovuto alla loro normale usura

“Era convinta che i freni fossero stati manomessi e io dissi: ‘Ne sei sicura?’ e lei rispose di sì.”

Secondo la fonte, Diana avrebbe addirittura scritto una nota, che citava: “Se succede qualcosa, l’MI5 / 6 l’avrà fatto, con tanto amore Diana.” La donna ha dichiarato di aver ricevuto questa nota da Lady Diana subito dopo il problema con i freni.