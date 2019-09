Lady Diana “Era puzzolente”: l’incredibile verità che spinse Carlo alla dolorosa separazione

Sconcertanti rivelazioni sulla vita privata di Lady Diana e Carlo. A causa di un odore sgradevole, la scelta che condizionò il loro allontanamento

Il rapporto tra Lady Diana e Carlo fu fatto di delusioni reciproche. Un evento fino ad ora mai emerso potrebbe essere all’origine del definitivo distacco tra i due. Vediamo cosa hanno rivelato fonti ufficiali.

Lady Diana e il Principe Carlo, un rapporto fatto di incomprensioni.

Diana Spencer ed il Principe Carlo si sposarono nel 1981 con una cerimonia sfarzosa e seguita da tutto il mondo.

Il secondo matrimonio del Principe invece,non fu altrettanto ricco e pubblicizzato.

Carlo e l’amante storica Camilla Parker avevano deciso infatti per necessità di corte di tenere un profilo basso al fine di non scontentare ulteriormente l’opinione pubblica così legata alla scomparsa Lady Diana.

Dopo il matrimonio con Carlo infatti, Diana non fu mai del tutto felice ed anche il Principe ha rivelato di aver passato dei brutti momenti emotivi perché non riusciva a gestire la moglie.

Secondo alcune ultime rivelazioni del Daily Express infatti emergerebbe l’insofferenza di Carlo per i comportamenti imprevedibili di Diana ed il suo progressivo distacco da lei per questo motivo. Una rinuncia dietro l’altra che portarono Carlo al divorzio.

La commovente rinuncia del Principe Carlo per accontentare Diana

Come rivelato nel libro “The Firm” della biografia di corte Penny Junor, a dispetto di quanto si è sempre pensato, Carlo fu molto attento ai bisogni e al volere di Diana.

All’inizio del matrimonio infatti cercò in tutti i modi di accontentarla e di placare il suo comportamento imprevedibile senza successo. Afferma la Junor che Carlo per il bene di Lady Diana si allontanò da suoi cari amici che a Diana non piacevano, rinunciando ad inviti e contatti anche ufficiali.

Ma quello che lo segnò di più fu addirittura dover rinunciare alla compagnia del suo amato cane Labrador Harvey.

Il motivo è futile quanto comprensibile anche per chi ama gli animali: l’amico a quattro zampe emanava un odore particolare che Lady Diana non riusciva proprio a sopportare.

Il motivo della crisi tra Carlo e Diana potrebbe non essere Camilla

È però comprensibile come questa rinuncia deve essere stata davvero forte per Carlo, perché molto spesso il rapporto con un animale può essere anche più stretto e più sentito che quello con un essere umano.

Dover quindi rinunciare ad un amico può aver indurito il cuore di Carlo verso Diana.

“Non perché non gliene importasse ma perché non poteva fare a meno … Si sentiva disperato, senza speranza e in colpa, e fino ad oggi prova un terribile senso di fallimento per non essere riuscito a far funzionare il suo matrimonio.”

Spiega Penny Junor nel libro.

Carlo dunque avrebbe sempre provato dei sensi di colpa per non essere riuscito a fare funzionare il suo matrimonio e questo potrebbe spiegare il suo comportamento negli anni successivi.

Di fronte però agli scoppi di ira, alle scenate e agli atti lesionistici di Diana alla fine ha dovuto suo malgrado rinunciare e forse per questo ha nel tempo riallacciato i rapporti con la sua amica di sempre Camilla Parker.

Queste rivelazioni se confermate potrebbero davvero gettare nuova luce sulla storia di Lady Diana e sul suo rapporto con il marito Carlo, che ha influenzato tutta la sua vita fino alla tragica scomparsa nel 1997.