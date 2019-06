Lady Diana ‘Carlo a letto era strano’: emergono le imbarazzanti dichiarazioni della Principessa

Lady Diana, grazie ad un un documentario emergono le dichiarazioni della Principessa sulla vita intima con il Principe Carlo: ‘Era molto strano’

La Principessa Diana rilasciò delle dichiarazioni molto intime e personali per quanto riguarda il rapporto che aveva con il Principe Carlo, confessò dei dettagli inediti sulla loro vita matrimoniale.

La confessione di Diana sul rapporto che ebbe con Carlo

Lady Diana rivelò i dettagli della vita sessuale che aveva con Carlo durante le sessioni che aveva con l’allenatore Peter Settelen tra il 1992 ed il 1993.

Queste sessioni, registrate sono state poi trasmesse su Channel 4 nel documentario: In Her Own Words.

La coppia stava insieme da 12 anni, quando Diana rivelò i dettagli della loro vita privata e disse:

Beh, c’era [sesso]. C’era. C’era. Ma era strano, molto strano.

ed ha continuato raccontando che l’intimità tra loro nel tempo è poi svanita, smettendo di avere qualsiasi tipo di rapporto quando il Principe Harry aveva otto anni.

Aggiunse che quando erano intimi il Principe Carlo voleva avere rapporti con lei solo una volta ogni tre settimane e lo sentivo molto distante come se fosse in qualche modo obbligato.

Quando Diana si rese conto della relazione tra Carlo e Camilla

Nel documentario Diana parlò anche del momento in cui si rese conto che Carlo, nonostante fossero sposati, aveva un’altra donna ovvero Camilla Parker Bowles.

Raccontò anche, quella volta in cui inciampando in una scatola non aperta, scopri che Carlo aveva comprato un regalo speciale per Camilla.

In una clip la Spencer raccontò che fece questa scoperta poco prima che Carlo lasciasse il Regno Unito per un tour di cinque settimane.

Diana di quella sera raccontò anche:

“Ero nel suo studio a parlare con lui del suo viaggio.Il telefono squillò, era Camilla. Così ho pensato, devo essere gentile o dovrei semplicemente sedermi qui?’ Quindi scelsi di essere gentile, li ho lasciati e mi ha spezzato il cuore “

Carlo e Diana in seguito divorziarono il 28 Agosto del 1996.