Ecco perchè Lady Diana soffriva, rivelato l’insulto del principe Carlo: indecente

Durante il periodo delle nozze, un terribile scontro tra il principe Carlo e Diana trascinò la donna nel baratro della depressione e della gelosia.

Principe Carlo fuori controllo, le terribili parole pronunciate nei confronti della Principessa Diana l’hanno irrimediabilmente addolorata!

A un certo punto del loro matrimonio, la principessa Diana e il principe Carlo dovettero lottare per far andare avanti il loro rapporto. Il documentario reale di Channel 5 chiamato “Fergie Vs Diana: Royal Wives at War“, ha esplorato alcune delle lotte che hanno segnato il rapporto tra Lady Diana e famiglia reale.

Un aspetto che ha causato frustrazione alla principessa è stato il suo rapporto con l’amica Sarah Ferguson.

I commentatori reali hanno notato come un’amicizia tesa tra le due abbia causato problemi anche durante il suo matrimonio con il principe Carlo.

Lady Diana addolorata, il terribile gesto del Principe Carlo

Lo psicologo comportamentale e commentatore reale Jo Hemming ha evidenziato una lite tra Diana e Carlo, che ha portato a uno degli scambi più dolorosi tra i due.

“C’è stato un momento in cui il principe Carlo ha detto alla principessa Diana, ‘perché non puoi essere più simile a Fergie?’.”

Per chi ha un’autostima che è già bassa, per chi si sente molto vulnerabile, quello non diventa più soltanto un rimprovero.

“Questa è stata una delle osservazioni più taglienti e offensive che suo marito avrebbe potuto farle.”

Da quel momento in poi, sembra che la principessa Diana abbia tentato di comportarsi come la sua amica Fergie, nonostante non avesse una buona opinione della donna:

“La principessa Diana sapeva che Sarah era una manipolatrice molto abile.”

In base alle parole della commentatrice reale Kate Nicholl, sembra che Lady Diana avesse ammesso di essere diventata terribilmente gelosa di Fergie.

“Sarah accelerato il processo di decadimento familiare dei reali, mentre la principessa Diana stava lottando per sopravvivere.”

Non c’era pace per Lady Diana durante il matrimonio con Carlo: i due divorziarono ufficialmente nel 1996.