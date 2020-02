‘La prendeva in giro tutti i giorni’ Lady Diana, la verità sulla matrigna: emerge il vero problematico rapporto

Lady Diana non aveva un bel rapporto con la sua matrigna, ora emerge la crudele canzone che usava di solito con lei.

La vita di Lady Diana fu molto difficile ed uno dei motivi era il cattivo rapporto che la legava alla sua matrigna. Solo ora emerge un gesto che la Principessa faceva contro la donna.

Lady Diana ed i difficili rapporti familiari

Diana Spencer proveniva da una ricca e nobile famiglia, molto legata alla famiglia Windsor da molti anni.

Nonostante le sue origini benestanti la vita in famiglia di Diana non fu idilliaca.

I genitori entrarono in conflitto tra loro in seguito alla perdita di un figlio poche ore dopo la nascita.

La perdita del fratello che Diana non conobbe mai mandò in depressione la madre, Lady Althorp e i genitori dopo qualche anno si separarono.

Diana si senti sempre criticata ed in seguito abbandonata dalla madre, ma il nuovo matrimonio del padre non le porto serenità.

La matrigna Raine Legge che sposò suo padre nel 1976 infatti non le stette mai simpatica ed il loro rapporto fu pessimo facendo sentire Diana ancora più sola.

Secondo molti il passato di Lady Diana contribuì al fallimento del suo matrimonio come conosciamo noi.

La canzone che la Principessa usava con la matrigna

Come riporta anche il Daily Express oltre ad un episodio già divulgato in cui Diana pare avesse spinto la matrigna giù dalle scale, un nuovo particolare sul loro rapporto emerge solo ora.

Tali novità verranno divulgate dal documentario del 2017 dello Smithsonian Channel dal titolo “la cattiva matrigna”.

Nel documentario viene svelato come sia Diana che gli altri fratelli della futura Principessa non amassero affatto la matrigna e cercassero con ogni mezzo a loro disposizione di farla allontanare dalla loro famiglia.

Uno di questi era una canzone che cantavano in sua presenza e che era la parodia di una filastrocca infantile molto nota “Rain Rain Go Away” ovvero pioggia pioggia vai via.

Diana ed i fratelli invece usavano il nome della matrigna per prenderla in giro:

” Raine Raine go away!”

Non solo ma utilizzavano per lei il soprannome

“Acid Raine”

ovvero “Pioggia Acida”

La canzoncina crudele ma che svelava come i ragazzi Spencer vivessero quei momenti è stata resa pubblica ora, anche se prima della morte di Diana le due donne si erano infine riconciliate come mostrano svariate foto.