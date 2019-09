Lady Diana, “Non lo toglierò mai”: spunta la straziante storia del porta fortuna del Principe Harry

Lady Diana vive ancora tra i ricordi dei suoi figli, ora grandi. Ma il principe Harry ha un porta fortuna che sembra collegarlo direttamente a lei: ecco la straziante storia

Lady Diana era prima di tutto una madre e così viene ricordata dai suoi figli, oggi adulti che cercano di portare avanti tutti i suoi insegnamenti. Ma c’è un oggetto che per Harry rappresenta tutto e si riconduce proprio alla madre.

Principe Harry padre amorevole di Archie

Abbiamo conosciuto un Harry particolarmente ribelle, che nei suoi anni di vita ne ha combinato di tutti i colori – forse per sfuggire al suo dolore e cercare di accantonarlo in ogni modo.

Oggi, dopo l’incontro fortunato con la sua Meghan Markle, non è solo un marito devoto ma anche un padre dolce e premuroso. Come ha dichiarato ai tabloid inglesi, il suo rapporto con Archie dovrà essere sempre fatto di regole, rispetto e tanto tanto amore.

Cercherà in ogni modo di fare quello che la madre ha fatto per lui e William, raccontando della nonna e facendogliela conoscere con gli occhi di un figlio che ha vissuto i momenti più belli con le.

E a proposito di questo, c’è qualcosa dalla quale Harry non si separerà mai.

La storia straziante del porta fortuna del Principe Harry

Negli anni avrete notato che il Principe non si toglie mai un braccialetto che “cresce” insieme a lui. E’ un classico bracciale nero, semplice in osso che compare in ogni foto ufficiale e non (stessa cosa del fratello William).

Per capire questa storia commovente, torniamo al 31 agosto 1997 quando la Principessa del popolo ha un incidente mortale a Parigi e la vita di questi due ragazzi cambia per sempre.

Carlo, non sapendo cosa fare, decide di fare un viaggio con i suoi figli portandoli in Africa – luogo molto amato dalla madre – per elaborare al meglio il lutto.

In questo posto non riceve solo quel braccialetto che per lui è come un porta fortuna “donato da sua madre”, ma chiede anche a Meghan di sposarlo – indicando questo luogo come il suo per avere una connessione diretta proprio con Diana.