Lady Diana torna a vivere grazie a Billy: ‘È la sua reincarnazione’

Lady Diana continua a vivere nel ricordo dei sudditi inglesi. Eppure, la Principessa, forse è ancora tra noi grazie a Billy: ‘È la sua reincarnazione’

Ecco la storia di Billy, un bambino che afferma di essere la reincarnazione della Lady Diana. Oltre a fare queste affermazioni, il bambino ha portato delle prove che hanno lasciato tutti senza parole!

Billy, il bambino che crede di essere Lady Diana

Lady Diana, nonostante sia scomparsa a causa di un tragico incidente a Parigi diversi anni fa, è rimasta nel cuore di tutti ed il suo ricordo è rimasto nella memoria.

Infatti la Principessa, è stata una grande fonte di ispirazione, si è sempre impegnata nel sociale esponendosi anche in prima persona per difendere ciò in cui credeva.

Ma ecco la storia di Billy, un bambino che afferma di essere la reincarnazione della Spencer. La sua storia ha fatto il giro del mondo e, oltre a questo Billy ha fornito delle prove che hanno fatto ricredere molta gente.

Ecco di cosa si tratta…

Le prove fornita da Billy

Ma quali sono queste prove? Il bambino, con la presenza del padre David Campbell e della madre Lisa, ha deciso di sottoporsi ad un test per dimostrare le sue parole.

I risultati, secondo quanto riportato dai presenti, hanno lasciato tutti senza parole!

Il padre ha dichiarato, in un’intervista, di aver aver mostrato al figlio diverse foto di alcuni castelli, chiedendo al bambino di indicare qual’era quello di Balmoral, la residenza preferita di Diana. A quanto pare Billy ha indicato senza esitazione la foto giusta.

David ha inoltre detto:

Tutto è iniziato quando qualcuno ha dato a mia moglie Lisa una cartolina con Lady D. Billy,che allora aveva due anni, la indicò e disse:Guarda, sono io quando ero una principessa

Ma anche un altro dettaglio lascia tutti di stucco. Infatti la sua famiglia ha approfondito l’argomento ed alla domanda: “Chi altro c’era nella tua famiglia quando eri una principessa?” Billy ha risposto dicendo:

Ho fratelli e sorelle. Ho un fratello che si chiama John

Il fratello di Lady Diana, John Spencer, mori nel 1960 prima che lei nascesse. Ma come faceva il bambino a saperlo?