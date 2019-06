Lady Diana, il suo amore segreto racconta il loro triste incontro: “La volevo proteggere”

Lady Diana ha avuto molti amori, ma uno in particolare le è rimasto nel cuore nonostante lui non abbia mai voluto rivelare nulla. Ora emergono alcuni dettagli molto tristi

Lady Diana era innamorata di suo marito ma c’è stato anche un altro grande amore nella sua vita e non era Dodi Al Fayed come tutti pensano.

L’amore segreto di Diana Spencer

La mamma di William e Harry è morta in quel tragico incidente a Parigi, insieme al suo fidanzato del momento Dodi Al Fayed. Questa immagine ha consacrato loro all’amore eterno, ma non tutti sanno che il cuore della principessa battesse per un altro uomo mai dimenticato.

Vanity Fair ha raccontato l’incontro e il colpo di fulmine con Hasnat Khan, un chirurgo pakistano che non era pronto per tutto quel clamore e quei fari puntati su di lui. Il loro incontro avvenne per caso nel 1995 a settembre, proprio quando lei era in compagnia di Oonagh Toffolo.

Una stretta di mano e Khan non si accorse nemmeno di lei, di chi fosse tanto da voltare le spalle e andare via: al contrario di lei, che ne rimase completamente folgorata

“Non è bellissimo? Bellissimo nome…l’ho letto sulle scarpe”

Gli amici intimi della principessa hanno raccontato che nei due anni successivi Diana si innamorò follemente di lui tanto da volerlo sposare quanto prima.

Il triste racconto di Khan

La famiglia del medico non voleva questa unione e solo la nonna Appa diede il consenso perché stessero insieme. Si lasciarono per via del clamore mediatico, ma lui prima della morte la cercò per parlarle seppur senza successo.

Durante il funerale si è presentato, rimanendo in disparte e dichiarando tra le lacrime:

“La volevo proteggere, se fosse ancora viva saremmo ancora amici. Pensava avessimo un futuro insieme”

Ma il destino ha diviso loro prima che lei sapesse la verità scritta sul cuore di Khan.