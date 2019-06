Lady Diana ‘La sua prima volta con Carlo’: l’imbarazzante motivo che ‘costrinse’ i due a sposarsi

Lady Diana ha vissuto una vita nel lusso, eppure infelice. Una sconcertante verità emerge circa il motivo del suo matrimonio

Nuove e tristi verità emergono ancora dopo la morte della Principessa più amata dagli inglesi, Lady Diana. La Principessa era una donna molto amata dai suoi sudditi e ancora oggi, la sua morte sembra inverosimile.

Lady Diana accettata dalla Famiglia Reale solo per un motivo

La bellissima Principessa, era una donna molto amata dal suo popolo sopratutto per la sua semplicità. Ma alla Regina importava ben altro. A quanto pare infatti, secondo quanto emerso dalla stampa inglese, Lady Diana fu accettata nella famiglia per un motivo ben preciso.

La bellissima Principessa infatti, come ha raccontato in un intervista negli anni ’80, fu accettata da sua Maestà solo perché ancora vergine. Diana si presentò ad una sorta di colloquio dove fu ritenuta “idonea” proprio perché aveva avuto poche frequentazioni e nessun rapporto intimo con questi.

La Principessa aveva anche confessato nell’intervista Danea Brook, che sua sorella Sarah era stata un ex del Principe Carlo, ma accantonata proprio perché in un intervista, la donna aveva rivelato della frequentazione con il Principe Carlo alla stampa.

La Principessa insomma, era stata accettata dalla Famiglia Reale solo perché ancora vergine.

Il matrimonio con il Principe Carlo

Il matrimonio tra la bellissima Lady Diana e il Principe Carlo non durò molto. I due si sposarono nel 1981 divorziarono nel 1996. Le cose in famiglia non era tranquille, il loro matrimonio è sempre stato ricordato turbolento, finché la Principessa ha perso la vita in un tragico incidente stradale a Parigi.

Una fine che tutti ricordano e che molti ritengono non sia stata casuale. Un incidente o un omicidio organizzato? Sicuramente i rapporti con Carlo non erano dei migliori ma Lady Diana era pur sempre la mamma dei loro bambini si fa fatica a pensare alla peggiore delle ipotesi. In ogni caso, ciò che non potranno mai cancellare dalla faccia della terra.