Ladri da Fonseca, rubati all’allenatore 3 rolex da 100mila euro

I ladri avrebbero colpito l’abitazione di Fonseca mentre l’allenatore era impegnato con la squadra contro il Cska Sofia.

Un nuovo furto subito da un personaggio del mondo del calcio. Questa volta ad essere preso di mira da dei ladri, l’attuale tecnico della Roma, Paulo Fonseca.

I malviventi sarebbero riusciti a portarsi a casa ben 3 rolex da 100mila euro totali

L’uomo, al momento della rapina, si trovava insieme alla squadra in attesa del fischio d’inizio della partita di Europa League Roma Cska Sofia. Dall’abitazione del portoghese, situata a Monteverde, sarebbero stati portati via tre Rolex da un valore complessivo di 100mila euro.

I malviventi sarebbero passati attraverso una porta finestra del giardino

A denunciare il furto è stato lo stesso Paulo Fonseca all’indomani del furto, nella mattinata del 31 ottobre. Come ipotizzato e confermato dagli agenti del Commissario di Monteverde, i ladri per entrare avrebbero usato una porta finestra dopo aver rotto la recinzione esterna del giardino.

Come detto, quindi, una volta dentro i 3 ladri non hanno perso tempo e hanno subito portato via i 3 orologi di valore. Il furto subito da Fonseca, inoltre, è avvenuto solamente una settimana dopo quello di Joaquin Correa, giocatore attualmente in forza alla Lazio.

Anche in quell’occasione, inoltre, i ladri si sarebbero intrufolati nell’abitazione mentre l’atleta era impegnato con il proprio team. Nello specifico, al momento della rapina, Correa era impegnato nel difficile match vinto dai biancocelesti per 2-1 sul Bologna di Sinisa Mihajlovic.

“A quel codardo che è venuto a rubarmi a casa mentre ero alla partita, codardo, entra e ruba quando sono dentro… Vi aspetto!”

Questa la provocazione successiva alla rapina lanciata da “El Tucu”. Il giocatore della Lazio, infatti, avrebbe perso oltre 7mila euro in gioielli, orologi e contanti.