L’acqua si beve prima o dopo il caffè? La scienza svela l’arcano

Le domande che si pongono gli uomini sono davvero tante e nel marasma dei quesiti più incalzanti c’è il seguente, soprattutto se sei un italiano amante del caffè: l’acqua si beve prima o dopo l’assunzione della bevanda nera? La scienza ha dato la sua risposta.

Acqua prima o dopo il caffè?

La domanda ha creato, negli anni, molto dibattito online: c’è chi sostiene che va bevuta prima, altri, invece, che affermano che va sorseggiata dopo aver bevuto la famosa bevanda nera. La verità sta nel mezzo?

Pare di no, visto che altri ancora sostengono che si potrebbe bere sia prima che dopo, per attuare una sorta di azione pulente del palato.

L’acqua va bevuta prima del caffè, a dirlo la scienza

La risposta al quesito, per la scienza, è univoca: l’acqua va bevuta prima di bere il caffè.

Moreno Faina, direttore dell’Università del Caffè di Trieste, infatti, in una intervista a Wired, ha sostenuto che “l’uso del bicchierino d’acqua prima dell’espresso è fondamentale per uno dei nostri sensori principe, la lingua. Per ottenere il massimo apprezzamento sensoriale occorre rimuovere il più possibile i residui che ostruiscono le papille gustative“.

L’acqua dopo il caffè è consigliabile?

Pare proprio di no. Ecco cosa sostiene in merito il direttore:

“La composizione del liquido dell’espresso è tale che alcune delle molecole sono così piccole da potersi fissare nelle papille gustative. Se bere acqua prima del caffè dà una valorizzazione sensoriale, berla dopo significa vanificare immediatamente il gusto del caffè, attraverso un lavaggio delle papille gustative.

Pertanto, l’acqua va bevuta dopo il caffè, esclusivamente se si vuole eliminare dalla bocca il sapore della bevanda stessa:

“Alcuni prodotti possono avere delle astringenze perché realizzati con chicchi immaturi che creano una sensazione di secchezza delle fauci. In quei casi si sente la necessità di bere, ma è solo perché il prodotto ha un difetto e si genera un’astringenza che non dovrebbe esistere. Per un prodotto perfetto non c’è alcun bisogno d’acqua“.

A questo punto, non ti resta che ordinare il tuo caffè: i dubbi sono stati tutti sciolti.