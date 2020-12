Labbra secche e screpolate: scopri il rimedio naturale più efficace

Labbra screpolate e dolenti d’inverno? Scopri il rimedio naturale da utilizzare per curarle e prevenire questo fastidio.

Labbra screpolate, doloranti e secche appena si abbassano le temperature? scopri come curarle con questo rimedio naturale estremamente efficace.

Allarme labbra secche d’inverno

L’inverno porta con sé il fastidioso problema delle labbra screpolate e secche: le basse temperature infieriscono negativamente sulla pelle delle labbra in particolar modo se dopo averle inumidite le esponiamo a basse temperature.

Le labbra screpolate oltre ad essere antiestetiche sono spesso anche dolorose e fastidiose: pizzicano, bruciano e nei casi peggiori si creano delle piccole ferite.

Senza dubbio rimanere idratati, non avere carenze di tipo vitaminico-alimentare e proteggerle con un burro cacao sono un ottimo rimedio per evitare che si screpolino ma c’è un modo naturale per curarle?

Per delle labbra morbide e non screpolate durante l’inverno basterà idratarle ogni giorno con un prodotto dalla consistenza grassa e dalle tante proprietà benefiche: l’olio di cocco.

Rimedio naturale per labbra screpolate

Oltre ad usare dell’ottimo burro cacao a base di burro di karitè e altri oli essenziali c’è un altro metodo per nutrire le vostre labbra.

Per almeno 2-3 volte a giorno dovreste ungere le labbra e massaggiarle con dell’olio di cocco: prelevatene una piccola dose con un polpastrello e spalmatelo sulle labbra, lasciate che si assorba e poi se volete truccatevi.

Prima di andare a dormire è bene fare un doppio impacco nutriente di olio di cocco sulle labbra. Dopo averlo passato sulle labbra attendete 5 minuti che si assorba e poi passatene un altro strato. Durante la notte le labbra assorbiranno una buona quantità di nutrienti e al mattino saranno morbide e non screpolate.

Nel caso in cui non aveste dell’olio di cocco in caso non disperate, potete usare anche dell’olio extra vergine di oliva oppure dell’olio di mandorle. Sono oli nutrienti con delle ottime proprietà benefiche che aiuteranno la pelle delle vostre labbra a ricostituirsi più facilmente. Dopo 3-4 di trattamento con uno di questi oli avvertirete visibilmente una piacevole differenza, le labbra saranno molto più morbide e non screpolate.