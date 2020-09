Vuoi labbra più carnose in modo naturale senza botox? La spezia segreta

Scopri quale ingrediente usare per ottenere labbra più carnose in modo 100% naturale: la spezia segreta per un effetto botox senza punturine.

Un ingrediente che senza dubbio avete in casa vi donerà labbra carnose e rimpolpate in un lampo, senza chirurgo estetico avrete una bocca a prova di bacio!

Una spezia che si usa nelle preparazioni dolciarie sarà l’alleato perfetto che renderà la vostra bocca irresistibilmente bella e prosperosa.

Labbra carnose e rimpolpate con una spezia segreta

La spezia segreta che renderà le vostre labbra fantastiche ha un retrogusto dolce e leggermente piccantino, è la cannella.

La cannella è una spezia dalle tante proprietà benefiche e andrebbe consumata più spesso per tanti motivi.

Profumatissima e deliziosa è una spezia leggermente urticante perché a contatto con le mucose provoca una localizzata e leggera irritazione.

Richiamando sangue nella zona irritata il corpo fa sì che l’area si gonfi leggermente a causa dell’aumento della circolazione sanguigna in quel punto.

Il risultato? Splendide labbra più gonfie e floride in modo totalmente naturale senza punture di botox o filler.

Appena applicherete la cannella sulle labbra sentirete un improvviso ma leggero pizzicore, non abbiate timore è del tutto normale.

Se dovesse però tramutarsi in fastidio oppure in dolore insopportabile sciacquatevi immediatamente.

L’aspetto delle vostre labbra sarà visibilmente migliorato e naturale, non artefatto come alcune donne che esagerano con la chirurgia estetica.

Cannella sulle labbra: come utilizzarla per renderle voluminose

Vi starete chiedendo come bisognerà utilizzare la cannella per ottenere quest’effetto volumizzante?

È facilissimo, dovrete semplicemente creare un unguento a base di cannella.

Gli ingredienti per creare un balsamo labbra home made alla cannella sono:

cannella in polvere

burro di karitè

Ecco il procedimento per prepararlo in 30 secondi:

Mischiate 1 cucchiaio abbondante di burro di karitè e 1/2 cucchiaino di cannella in una ciotolina. Se è troppo liquido lasciatelo in frigorifero per 1 ora e poi utilizzatelo quando sarà più compatto. Massaggiate il composto sulle labbra prelevandolo con i polpastrelli. Lasciate agire e in meno di 1 minuto sentirete pizzicare tutte le labbra! Rimuovete l’eccesso di prodotto delicatamente tamponando le labbra con della carta igienica. Passate infine un velo di lucidalabbra e poi sarete pronte per uscire.

Se non avete il burro di carità potete utilizzare della comunissima vasellina.

Un altro modo per creare un unguento a base di cannella è utilizzare dell’olio essenziale alla cannella da unire ad un comune lucidalabbra o rossetto neutro.

Come fare? Lasciate cadere 1 goccia di essenza sul rossetto neutro o sull’applicatore del lucidalabbra e poi spalmatelo sulla bocca.

Anche in questo caso l’effetto sarà immediato.

Le vostre labbra saranno immediatamente più gonfie e piene, rimarranno così per almeno 1-2 ore.

Un consiglio per prolungare l’effetto? Portatevi sempre un flaconcino di unguento alla cannella home made in borsa per applicarlo durante la giornata 1 o 2 volte all’occorrenza.

non esagerata applicandolo tutta la giornata e tutti i giorni, la pelle subirebbe uno stress dermatologico eccessivo e potreste provocarvi delle irritazioni.

Fatelo 2-3 volte a settimana massimo e mai su labbra screpolate, troppo secche o con ferite evidenti.