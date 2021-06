Un nuovo approfondimento del programma Non è l’Arena tutto nuovo in partenza a breve: ecco di cosa si tratta e quando lo vedremo!

Massimo Giletti è tra i volti più amati e seguiti della tv, ora tornerà con un nuovo programma per gli appassionati di Non è l’Arena!

La notizia è filtrata nelle scorse ore ed è di quelle che piacciono a chi segue da vicino l’attualità ed ama essere sempre aggiornato anche sulle tematiche più scottanti che riguardano il nostro Paese. Ecco tutte le anticipazioni del nuovo programma di Massimo Giletti!

Massimo Giletti, stagione clamorosa a Non è l’Arena

Il giornalista e conduttore Massimo Giletti è il volto di La7 con Non è l’Arena dal 2017. Il programma per la regia di Giovanni Caccamo su idea di Giletti è un contenitore in prime time che si occupa di approfondimento sull’attualità con inchieste esclusive ed ospiti illustri.

Cronaca, attualità, politica ma anche spettacolo, questi i temi trattati anche nella stagione 2021 molto fortunata dal punto di vista degli ascolti.

Il programma, si è sempre collocato nella fascia serale della domenica, in gara con altre grandi trasmissioni come Live – Non è la D’Urso e per gli appassionati da questo anno arriva una notizia in più, scopriamo i dettagli!

Massimo Giletti raddoppia: ecco quando parte “Abbattiamoli”

Massimo Giletti ha annunciato il varo del nuovo programma di La7, che andrà in onda dal prossimo 10 giugno. Il giorno prescelto sarà dunque il giovedì a partire dalle 21.15, posto prima occupato da Formigli con Piazza Pulita.

. Si tratta di un nuovo approfondimento sulla falsa riga di Non è l’Arena ma con una tematica specifica: si parlerà di Mafia.

Una tematica scottante che comprenderà il ripercorrere le Stragi di Capaci e di Via D’Amelio ospitando testimonianze esclusive. Inoltre si aprirà una finestra sulle trattative tra Stato e mafia in un programma che va a rafforzare la proposta della rete legata all’informazione.

Ecco La presentazione di Massimo Giletti:

Per scoprire nei dettagli ciò che Giletti proporrà nella prima attesissima puntata di “Abbattiamoli” contiinuate a seguire le nostre anticipazioni!